Cancún, 7 Septiembre.- Un total de 16 casos de la COVID-19 han sido confirmados en los planteles de Quintana Roo, siendo cinco de ellos de alumnos y el resto de maestros o personal administrativo, pero que no necesariamente se contagiaron en el plantel, explicó la Secretaria de Educación, Ana Isabel Vásquez Jiménez.

“Hasta que no se confirme clínicamente que no es la COVID, hay que tener todos los cuidados, nosotros no podemos definir si es esa enfermedad, o si es tan solo un resfriado, hay que estar en aislamiento hasta descartar el virus”, recomendó.

Los contagios, informó, fueron reportados en centros escolares que cerraron los grupos involucrados, suspendieron las clases y fortalecieron el filtro sanitario, según el caso.

“Primero se notifica a la dirección, que reporta el caso en la plataforma de Regreso Responsable Quintana Roo, se registra, nos manda a la Secretaría de Salud, que emprende un operativo rápido para acercarse a la persona, saber si ya se hizo pruebas o si ya fue al médico.

“Si no es así, se le monitorea cercanamente. Si el maestro, administrativo o alumno ya tiene una prueba positiva, lo tiene que comunicar a la dirección del plantel para su registro en la plataforma, para que puedan activarse los protocolos, monitoreo y seguimiento”.

En total, al día de ayer, 593 escuelas ya aceptaron el regreso a clases presenciales, de las cuales 352 son privadas y 241 públicas, si bien tan solo 295 están registradas, aclaró la secretaria de Educación.

Esta apertura, dijo al noticiero Origen, no implica grupos totales, ni jornadas completas, es un regreso escalonado, paulatino, con mucha cautela.

Los padres que deseen que sus hijos acudan a clases presenciales pueden solicitar información en S.O.S Educación, acudir a su escuela, hablar con el director y el comité, o bien pueden seguir a distancia, confinados en casa, y acudir únicamente un par de días para recibir o entregar tareas o asesorías, pero de igual forma deben de avisar en el plantel su decisión.

Ya fueron repartidos 800 kits de limpieza, y esta semana habrá un segundo reparto en 700 escuelas, además que están por recibirse termómetros para la toma de temperatura.

“Estamos recibiendo 60 mil cuadernillos para todos los niveles educativos, que están siendo repartidos, así como los libros de texto, faltan 150 mil paquetes que no deben tardar en llegar por parte de la Federación, porque no todo es educación virtual, no todos tienen tecnología, los que más lo necesitan no tiene acceso a medios digitales”, concluyó la funcionaria.