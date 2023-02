CANCÚN, 17 de febrero.- El reconocido empresario hotelero y restaurantero, Juan Carrillo Padilla, expresó su preocupación ante la situación que se está presentando en la autopista a Mérida, la cual podría tener graves repercusiones en la economía del estado de Quintana Roo.

De acuerdo con Carrillo Padilla, las casetas de cobro en la autopista no están aceptando dólares ni tarjetas de crédito, dejando a los turistas varados a un lado de las casetas hasta que alguien les cambie sus dólares y puedan pagar el peaje. Esto ha generado largas filas de espera y en algunos casos, hasta cuatro horas de demora.



A través de su cuenta en Facebook, el ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Cancún relató que en su viaje más reciente a Mérida, encontró a una pareja de jóvenes estadounidenses que llevaban cuatro horas detenidos en la caseta de cobro, sin poder continuar su viaje hacia esta ciudad, debido a que no les recibían su dinero.

Dijo que fue gracias a la ayuda de su hijo que los jóvenes pudieron seguir su camino.

Carrillo Padilla, también ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), calificó la situación como “inconcebible” y denunció la actitud de la compañía ICA, concesionaria de la vía de comunicación, por afectar la imagen de Cancún, Quintana Roo y México. Además, lamentó el alto costo de circular por la autopista y la falta de servicios sanitarios adecuados en las instalaciones.

El empresario hizo un llamado a las agencias de viajes y rentadoras de autos para que informen a los turistas que renten vehículos que lleven pesos para evitar problemas al momento de pagar el peaje.

Asimismo, exhortó a las autoridades sanitarias de Yucatán y Quintana Roo a que exijan a ICA que se garantice la sanidad en las instalaciones sanitarias.