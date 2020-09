Cancún, 23 de septiembre.— En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua de Señas, la presidenta de la Asociación Civil Inclusión Proactiva Comunicando Manos, Nayei Rodríguez, demandó reconocimiento para los intérpretes profesionales, cuya preparación requiere tiempo y esfuerzo dedicado a la comunicación para personas con discapacidad auditiva.

A veces es complicado porque hay muchos factores. Uno es que se deja de lado la remuneración al intérprete, aún se le ve como la persona que mueve las manos o los dedos, incluso hasta se llega a decir que es como el mimo. No es eso, es un idioma y para ser intérprete, aparte de invertir tres años en el aprendizaje del idioma, se requiere otros tres o cinco porque hay que desarrollar técnicas”, aseveró.

En entrevista para el noticiero matutino Origen, destacó la importancia de tener medios para que los sordos tengan acceso a información en esa lengua, “porque uno puede estar preparado, pero si no se dan esos espacios es un poco complicado y al final de cuentas la función que realizamos, en particular como intérprete de lenguaje de señas, es muy visual, por ejemplo, si está en transmisión en Facebook o televisión.

Por otro lado, dijo, lamentablemente se han dado casos de pseudointérpretes en lenguaje de señas que no informan realmente lo que se está diciendo y México no es la excepción. “Cada vez más instituciones están abiertas, buscando eso, pero por llenar ese espacio no buscan bien, quizá no piden una documentación; lo ideal sería que pidan las credenciales para desempeñar el trabajo. Lo barato sale caro, al final de cuentas”.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), añadió, el 1.3 por ciento de la población en México padece algún problema auditivo y en Quintana Roo “yo calculo que hay arriba de 10 mil sordos. “Sólo en el 2010 aquí había cerca de 6 mil, así que vale la pena que más personas conozcamos el idioma, no necesariamente porque vayamos a ser intérpretes, pero sí para brindar comunicación a las personas sordas”.

Además, señaló que la lengua de señas tiene el mismo valor que la hablada y así lo señaló la ONU y se estipuló en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de nuestro país, en el artículo 14. “Tiene el mismo valor que cualquier otro idioma como inglés, francés, alemán”, apuntó.

Para concluir, extendió una invitación a participar en el taller de lengua de señas gratuito, mediante la plataforma Zoom, el próximo sábado 26, de 10 a 13 hora, “pero me pueden buscar en Comunicando Manos, ahí nos envían un mensajito y les hacemos llegar el enlace”. (Infoqroo)