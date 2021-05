Chetumal, 18 de mayo.- Luis Gamero Barranco, candidato a la presidencia municipal de Othón P. Blanco por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, que integran los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT) y Auténtico Social (MAS), sostuvo que recurrirá a las últimas instancias ante el fallo de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó retirarle la candidatura.

Gamero Barranco fue denunciado por violencia política de género en contra de la candidata a síndico en su planilla, Yensunni Martínez Hernández, y además de retirarle la candidatura será incluido en el registro nacional de agresores, por un periodo de cinco años.

“La Sala Xalapa del Tribunal Electoral dice que no puedo ser candidato. Me queda claro que me atacan porque estamos arriba en las encuestas y la vía legal es la única manera de detener la gran campaña que realizo”, expresó.

En un mensaje que publicó en las redes sociales, dijo que, ante esta situación, llevará el caso a la siguiente instancia y para lo cual su equipo de abogados ya trabaja en eso.

También pidió aquellos que lo apoyan a que no se desanimen porque él no lo hace porque “a la Cuarta Transformación no la detiene las mentiras, la difamación, las calumnias y las denuncias a modo”.

Según Gamero Barranco ya ganaron esta campaña, van a ganar la elección y este ataque a la democracia por la vía legal.