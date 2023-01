CHETUMAL, 18 de enero.— La XVIII Legislatura aprobaría esta semana varias modificaciones a la Ley de Movilidad, para regularizar la operación de miles de mototaxis, pero no tomaría en cuenta el fallo judicial de eliminar la condicionante que establece la obtención de concesiones para que puedan circular vehículos de Uber y otras empresas similares.

El martes la Comisión de Movilidad del Congreso aprobó la minuta que pasará al pleno con las modificaciones propuestas a la Ley de Movilidad, que entre otras cosas establece un impuesto del 2% del valor de un viaje que realicen los vehículos de las plataformas digitales.

Sin embargo, la minuta no atiende el fallo del Poder Judicial, que la semana pasada estableció que los servicios como Uber no pueden ser considerados como servicio de transporte público, por lo que no se les debe imponer el requisito de obtener una concesión para operar.

De hecho, los legisladores dejaron igual el título séptimo de la mencionada ley, que establece que Uber y plataformas similares son un servicio público y por tanto requieren de una concesión del gobierno del estado para operar.

Rodrigo Alcázar, titular del Imoveqroo, se reunió el martes con diputados para analizar las reformas y antes de la reunión volvió a decir que UBER es ilegal y no puede funcionar en Quintana Roo.