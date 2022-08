CHETUMAL, 19 de agosto.— Después de las fuertes inundaciones que se registraron durante el jueves en la capital quintanarroense, los chetumaleños y habitantes del extremo sur del estado retomaron hoy con normalidad sus actividades.

Desde anoche gran parte del agua había sido absorbida por los pozos que fueron destupidos a contracorriente por personal de Protección Civil estatal y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, ante la ausencia de las autoridades municipales.

La alcaldesa Yensunni Martínez, de extracción morenista, sólo se limitó a grabar videos para subir a sus redes sociales, en los que narra el trabajo realizado por las instancias federales y estatales.

Hasta el momento no hay un reporte oficial de los daños ocasionados en los enseres domésticos de las familias que sufrieron inundaciones en su viviendas, pero se reporta que los hospitales, cámaras frías y centros de salud urbanos y rurales no registraron interrupción de servicios y tampoco afectaciones en el funcionamiento de las unidades por las lluvias.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, el área de Vigilancia Epidemiológica reporta que se encuentran 32 equipos listos para la nebulización, así como 130 moto-mochilas, 69 equipos de termonebulización y 40 equipos de aspersión y una fuerza de trabajo de 397 profesionales de la salud que realizan tareas de vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vector.

También se dispusieron en estado de alerta un total de 12 médicos para la atención especializada en emergencias las 24 horas del día a través del 9.1.1, así como 10 brigadas de aproximadamente 5 personas por unidad para la atención oportuna de brotes por enfermedades; 4 brigadas de urgencias epidemiológicas y desastres y 3 brigadas de Vigilancia epidemiológica para vigilar, notificar y cortar cadenas de transmisión en caso de brotes de enfermedades.

Por su parte, CAPA informó que la operación de los servicios en Chetumal, Bacalar y Mahahual, se reportaron sin afectación tanto en el abastecimiento como la recolección de aguas residuales, funcionando a su máxima operación, tanto los carcamos de agua residual y de tratamiento.

A través de la coordinación operativa de la CAPA, se informó que se registraron algunas incidencias en la energía eléctrica que no representaron afectación mayor en la operación; al tiempo que se mantiene comunicación permanente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender cualquier incidencia que se pueda presentar.

La CAPA mantiene el monitoreo constante de las condiciones climatológicas, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como los ayuntamientos de todo Quintana Roo, para actuar de acuerdo a los protocolos antes, durante y después de cualquier contingencia climática, para garantizar los servicios a la población.