Gracias a los protocolos de seguridad sanitaria implementados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), con sede en Miami, hay un panorama más alentador para ese sector, que debe reanudar actividades en el primer trimestre de 2021, manifestó el director general del muelle de cruceros de Mahahual, Mauricio Hamui Hilwani.

El entrevistado señaló que la reactivación será con todas las medidas sanitarias y de higiene implementadas contra el coronavirus por las empresas navieras, que tienen la intención de volver a navegar a partir del mes de enero del próximo año, en un principio, con la intención de evitar cualquier tipo de eventualidad, podrían ser recorridos cortos.

De hecho, ya hay reservaciones para los meses de febrero y marzo del próximo año, cuando tentativamente empezarían a operar empresas como Norwegian Cruise, Royal Caribbean y el mismo Carnival, que esperan trabajar en una nueva normalidad en el mes de junio, indicó.

Todos los protocolos que se han establecido literalmente llegaron para quedarse, son reglas que se tendrán que aplicar cabo de manera forzosa para que no se repita lo sucedido en Barbados, donde a un pasajero no le detectaron síntomas de la covid-19, pues la naviera no aplicó todos los protocolos, lo que lamentablemente generó contagios en el crucero, impidiéndole atracar.