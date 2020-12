Durante el 2020, el gobierno de Benito Juárez consolidó importantes avances en materia de regularización y defensa de la tierra para beneficio de miles de familias que requieren proteger su patrimonio y con lo que se procura un crecimiento ordenado en la ciudad.

Entrevistada durante sus actividades diarias, la Presidente Municipal, Mara Lezama, informó que suman más de 14 mil 800 lotes clausurados que no tenían permisos para la construcción de fraccionamientos ni para ponerlos en venta, además de que no los dotaron con servicios básicos para los habitantes que ahí adquirieran una vivienda.

“Tenemos muy en claro, desde el día uno de la administración, que no íbamos a permitir la venta de estos terrenos irregulares, por qué padecerían lo que es vivir con incertidumbre de no tener drenaje, agua, banquetas, que el servicio público no quiera entrar a la colonia, quedamos que lo íbamos a trabajar y así lo hicimos para ustedes”, manifestó.

Agregó que a lo largo de la administración se han clausurado 15 desarrollos irregulares, una nave industrial y una oficina administrativa con operativos conjuntos en los cuales participaron las secretarías municipales de Ecología y Desarrollo Urbano, y Seguridad Pública y Tránsito, así como las direcciones de Asuntos Jurídicos, Comercio y Servicios en Vía Pública, Fiscalización y Protección Civil junto con la Secretaría Técnica.

La Primera Autoridad Municipal recordó que la Ley de Asentamientos Humanos y el Código Penal prohíben que se comercialicen estos lotes residenciales que no cuentan con permisos municipales y estatales, por lo que procedió la imposición de sellos de clausura, que aunque en muchas ocasiones fueron violados y retirados, fueron colocados nuevamente debido a que se promovieron juicios de amparo que perdieron los demandantes.

El secretario técnico, Hugo Alday Nieto, señaló que esa encomienda se ve complementada con los avances para lograr la regularización de la colonia “Fidel Velázquez”, en la Supermanzana 93, cuya historia data de 1987, para que 180 familias puedan contar con certeza jurídica de la propiedad de sus predios.

Expresó que también se avanza para firmar un convenio de colaboración para la gestión y regularización del suelo en sus diferentes tipos y modalidades con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), para que esa dependencia federal entregue las escrituras de alrededor de 15 colonias irregulares y las calles, al municipio, como parte de la labor entre los tres órdenes gobierno para que se sienten las bases de la regularización de asentamientos.

Detalló que parte de los beneficios que representa este documento a celebrarse, aprobado por unanimidad durante la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo el 15 de octubre, también se incluyen el incremento del patrimonio municipal y de fondos para infraestructura, así como la planeación de inversiones y mejores calificaciones crediticias para Benito Juárez.