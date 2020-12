Cancún, 7 de diciembre.— El gobernador Carlos Joaquín González advirtió que habrá mano dura de las autoridades contra todos los que relajan las medidas y protocolos sanitarios, pues se pone en riesgo al destino, e hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a ser prudentes en estos festejos decembrinos.

El mandatario estatal dijo que se llegó a tener un descenso en la curva de contagio, incluso se habló de estar cerca del verde en el semáforo epidemiológico, pero de pronto se detuvo el avance, comenzaron a tener registros cercanos al uno por ciento, lo cual aleja de los objetivos.

“Al alejarnos del verde y acercar al naranja habrá más restricciones en los negocios y actividades económicas, que es algo que no queremos, pero cada vez estamos más cerca de eso. Lo único que tenemos ahora para cambiar esa situación son los buenos hábitos, como lo llegamos a hacer”, dijo.

“El virus sigue entre nosotros, debemos cuidarnos más. Hay un relajamiento de los protocolos en restaurantes, bares, hoteles, cada vez vemos más aglomeraciones, no se respeta la capacidad máxima permitida por el semáforo epidemiológico”, añadió.

Entrevistado por Radio Turquesa, lamentó que se trate de engañar a la autoridad para tener a más gente o que se ofrezcan bebidas alcohólicas sin alimentos, como establecen las disposiciones, y pidió evitar eso y ajustarse a lo establecido en el Pacto de Reactivación Económica suscrito la semana pasada.

“Desgraciadamente no todos colaboran como quisiéramos con esa solidaridad y fortaleza que los quintanarroenses requieren. Al no cumplir las medidas ponemos en riesgo a todos, y mientras no haya vacuna debemos de seguir con la guardia en alto, de lo contrario, vamos a perder todo lo que hemos ganado”, insistió.

Entre otras medidas para evitar más contagios, dijo que en los próximos días se aplicarán unas 10 mil pruebas rápidas covid-19, en las colonias donde va en aumento el índice de contagio, ser más estrictos con la ciudadanía para que usen el cubrebocas adecuadamente al estar en lugares públicos y evitar aglomeraciones.

En otro asunto, recordó que el fin de semana participó en una reunión del Consejo Nacional del PAN, en el que se aprobó realizar alianzas con otros partidos en las próximas elecciones.

“No será una obligación, cada quien decidirá de manera particular si es de su conveniencia participar en una alianza en las elecciones. Desde mi punto de vista, es positivo, pues da mayor posibilidad de lograr más espacios electorales, pero aunque antes de concretar algo habrá que sentarse analizar y dialogar”, añadió.