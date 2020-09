Playa del Carmen, 10 de septiembre.-Nuevas obligaciones en su trabajo que lo obligarían a viajar entre México y España, provocaron que el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Conrad Bergwerf, anunciaron su separación del cargo, a partir del 8 de octubre próximo.

“Estimados miembros del consejo directivo y asociados: Me dirijo ustedes para informarles que debido a mis nuevas actividades empresariales, que me mantienen viajando constantemente entre España y México a la vez que me he desvinculado al hotel que representaba, he tomado la decisión de dimitir a la posición de Presidente de la AHRM efectiva el 8 de Octubre”, informó en una carta.