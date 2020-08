Chetumal, 21 de agosto.— Más de 200 solicitudes de información relacionadas con el tema del coronavirus covid-19 reporta el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo) en lo que va de la pandemia sanitaria.

Mediante el Micrositio implementado para monitorear en tiempo real los registros contables y el ciclo de contrataciones públicas para la compra de bienes y servicios orientados a atender la actual contingencia sanitaria, fueron captadas estas solicitudes, informó el Comisionado Presidente del Idaipqroo, José Orlando Espinosa Rodríguez.

Indicó que son 210 solicitudes de información relacionadas o formuladas sobre el tema de la covid-19, de las cuales se desconoce el estatus en cuanto a las respuestas, ya que los sujetos obligados no han informado sobre las mismas.

“En ese caso específico pedimos a los sujetos obligados que nos informen sobre todas las solicitudes que reciban del tema covid, cuáles fueron, qué preguntaron y cuántas fueron para poder hacer este concentrado. No sabemos si respondieron o no hasta llegar a un recurso de revisión”, comentó.

Detalló que hasta el momento el Idaipqroo no ha recibido ninguna solicitud o recurso de revisión, aunque éste pudiera aplazarse, ya que por medidas de seguridad sanitaria no hay plazos para dar una respuesta, ya que no hay personal en las diversas oficinas que puedan darle el trámite.

De acuerdo con el Micrositio las solicitudes van en caminadas a informar sobre los protocolos para hacer frente a la pandemia, las medidas sanitarias, número de camas disponibles, insumos, licitaciones para la adquisición de material, además del personal médico y de enfermería con el que se cuentan, entre otros.