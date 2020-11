Cancún, Q. Roo.- El Presidente del Partido Acción Nacional en Quintana Roo, reprobó los hechos de violencia que suscitaron este lunes en Cancún, en el marco de las manifestaciones que se dieron cita para exigir justicia por el feminicidio de Alexis, en las que resultaron agredidos e incluso lesionados manifestantes y reporteros.

“En Acción Nacional reprobamos los actos de violencia ocurridos la noche del lunes en Cancún. Reprobamos enérgicamente la represión, las agresiones e intimidaciones contra quienes se manifiestan y exigen justicia, la violencia nunca es la solución. Hacemos un llamado para que se investigue y se castigue enérgicamente y conforme a la ley, a quienes hayan cometido estos lamentables actos en contra de los ciudadanos.”

Indicó que como lo dio a conocer el propio gobernador Carlos Joaquín, se dieron instrucciones precisas de no agredir a los manifestantes y no usar armas, por lo que en el resto de municipios donde se dieron las manifestaciones e incluso en la sede de la Fiscalía de la zona norte, no se dieron confrontaciones por parte de la policía. Únicamente en la manifestación de la explanada del ayuntamiento de Benito Juárez se registraron agresiones contra los manifestantes.

“Apoyamos el llamado que hace el gobernador Carlos Joaquín, para pedir a la alcaldesa Mara Lezama la destitución del Secretario Municipal de Seguridad Pública de Benito Juárez, Eduardo Santamaría, pues presuntamente es quien dio la orden de dispersar a los manifestantes con tiros al aire según las primeras investigaciones. Esto sin dejar de exigir que se sancione enérgicamente también a quienes hayan ignorado las órdenes del Gobernador de no agredir a los manifestantes y a quienes resulten responsables según las investigaciones de la Fiscalía del Estado. Y así también para que se realice la reparación el daño para quienes resultaron afectados e incluso lesionados”.

Recordó que las manifestaciones se iniciaron este lunes para exigir justicia por la joven Bianca Alejandrina, quien fue encontrada sin vida este domingo pasado, luego de ser reportada como desaparecida. Por lo que consideró, no se debe perder de vista el origen de esta manifestación. El dirigente panista, se unió al llamado del gobernador, para que la Fiscalía General del Estado investigue hasta las últimas consecuencias para dar con el o los responsables del feminicidio de Alexis.

“Nuestra sociedad ya no puede lamentar más pérdidas. Insisto, la violencia nunca es la solución, sin embargo, la autoridad no puede caer en provocaciones, y mucho menos contra manifestantes, quienes están sedientos de justicia, con la lamentable consecuencia de la confrontación, en la que ciudadanos resultaron lesionados y se pusieron en riesgo vidas, lo cual no debe permitirse bajo ninguna circunstancia, no se puede permitir que quien esta para cuidar a los ciudadanos termine agrediéndolos”.

Por último, expresó que Quintana Roo es uno de los Estados que ha avanzado para legislar y castigar de manera más dura el feminicidio, gracias al trabajo realizado por el gobierno estatal panista, al grupo parlamentario del PAN en la XV Legislatura, y también en la XVI Legislatura del congreso local, así como de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, aún falta mucho para lograr erradicar la violencia de género y la violencia feminicida.

“Como Partido es nuestro compromiso continuar el trabajo con nuestros servidores públicos para lograr esas políticas públicas para combatir la impunidad y la violencia contra las mujeres. No es tarea fácil y no depende solo de un solo gobierno, si no de todos los órdenes y de la sociedad en su conjunto. Es un trabajo que no se puede posponer, pues no podemos lamentar ninguna pérdida más, no puede faltar ninguna.” Finalizó.