CHETUMAL, 27 de octubre.— En conferencia de prensa la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso, sostuvo que que los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres “no se deben tratar a partir de dogmas o creencias”, sino conforme a preceptos jurídicos y bajo el amparo del Estado laico.

“Lo de Dios a Dios y lo del César al César”, expresó el coordinador de la bancada morenista, Humberto Aldana, quien subrayó que el Congreso se encontraba en desacato al no homologar su marco jurídico con lo que mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.



Aldana Navarro y las y los diputados, Mildred Ávila, Ricardo Velazco, Luz María Beristain, María Fernanda Cruz y Andrea González ofrecieron una conferencia de prensa sobre las reformas aprobadas para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Cuestionados sobre la determinación de pasar como de obvia y urgente resolución la iniciativa de ley correspondiente, evitando así que se turnase a comisiones y se diera un debate, Aldana y Mildred Ávila respondieron que el tema ha sido discutido ampliamente a través de la figura de parlamento abierto que se realizó el año pasado.

Incluso recordaron que el debate fue orillado por la toma del Congreso la noche del 27 de noviembre de 2020, durante la XVI Legislatura.

Los foros, realizados en 2021, incluyeron a colectivas feministas, grupos provida, al sector médico, a especialistas en Derecho, a personal de la Fiscalía y del sector salud, entre otros.

“Foros ya hubo. Los que están en contra, seguirán en contra”, dijo Mildred Ávila, mientras Aldana Navarro agregó que hasta ahora se había estado “en desacato jurídico”.

Respecto a la aseveración del Obispo, Pedro Pablo Elizondo, en torno a que el 70% de la ciudadanía en la entidad es supuestamente provida, el diputado puso en duda la cifra, pero señaló que en todo caso el otro 30 por ciento también merece escuchado.

“Si el obispo tiene esa cifra de que el 70 por ciento de las personas de Quintana Roo son provida, tomando su numero como bueno, porque me parece que es complicado llegar a esa cifra, bueno, pensemos en ese 30 por ciento que no, y que a lo mejor de ese 30 por ciento, sin menoscabar que dentro de ese 70 por ciento las haya, decidan interrumpir su embarazo”, dijo al señalar que México es un Estado Laico.

Sobre la posición de algunos médicos que, amparados en la objeción de conciencia, decidan no practicar la interrupción del embarazo, afirmó que están en su derecho, pero aclaró que el servicio tendrá que brindarse con otros médicos y añadió que actualmente existen métodos mas avanzados que ponen en menor riesgo a las mujeres.

En el tema económico, Mildred Ávila aclaró que el titular de la Secretaría Estatal de Salud (Sesa) Flavio Rosado informó durante su reciente comparecencia ante las y los diputados que el sector se adecuará a lo que mandata el nuevo marco jurídico, para brindar el servicio de interrupción del embarazo.

En este caso, con las reformas aprobadas, la interrupción del embarazo realizada hasta las 12 semanas de gestación no será considerada aborto y, por tanto, no será penalizada.

Aldana y Ávila mencionaron que el aborto como tal sigue siendo punible si ocurre después de las 12 semanas de gestación.