CANCÚN, 14 de diciembre.— Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), calificó como un acto de vandalismo a la toma de calles que realizan desde muy temprano taxistas del estado, para manifestar su oposición al regreso de Uber.

“Por no querer competencia, por no querer mejorarse, por no querer ser ejemplares en su servicio, afectan una vez más a la ciudadanía”, dijo el líder empresarial.

“No puede ser que estemos a merced de unos cuantos que quieren ser los únicos en el transporte, violando todo código de competencia”, agregó.

“Debemos tener en cuenta que los países que más progresan son los que más libertad económica tienen”, subrayó.

Dijo que hay formas de poder regular las plataformas digitales, como Uber, tal como se ha hecho en otros sectores como el hospedaje, el servicio de reparto a domicilio y hasta en los restaurantes que solo funcionan con las plataformas digitales.

“¿Por qué los taxistas deberían de ser los únicos en no tener ese tipo de competencia? Yo los invitaría a que mejoren sus unidades, a que mejoren su servicio y dejen de estar haciendo actos de vandalismo”, señaló Villarreal Zapata.

“Entiendo el derecho que tienen a manifestarse, pero en esta ocasión no tienen la razón, no se pueden manifestar contra la libertad de la gente de elegir cómo se mueve”, agregó.

“En un país donde las libertades existen, debe de haber la libertad de elegir qué transporte usar, dónde o quien comer, a qué cine ir o qué tipo de audífonos comprar”, enfatizó.

“La competencia siempre va a ser sana, la competencia crea calidad, es algo que a los taxistas les falta entender”, agregó.

“Repudiamos este tipo de acciones y nos manifestamos completamente en contra de que sigan violentando y que sigan tratando de imponer su criterio en Cancún”, asentó.