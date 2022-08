ISLA MUJERES, 22 de agosto.— Las diferencias entre la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde y el regidor Fernando Bacelis Godoy afloraron hoy en un intercambio de post en redes sociales.

En la discusión virtual también se involucró María José Baeza, esposa del “Chato” Bacelis, quien el año pasado fue candidato de Morena a la presidencia municipal y, por tanto, adversario de la panista Atenea Gómez, quien fue la abanderada de la coalición que integraron el PAN, PRD y PRI.



La primera en hacer un reclamo a la alcaldesa en sus redes sociales fue María José Baeza, quien sin mencionar por su nombre a la alcaldesa le advierte: “ahora sí te pasaste con tus acusaciones presidenta”.

“Te hago responsable por lo que nos pueda suceder. Estás llegando muy lejos”, agrega, para luego responsabilizar a Atenea Gómez de publicaciones en las que se acusa al “Chato” Bacelis de presuntas irregularidades.



Hasta principios de 2021, Bacelis Godoy fue priista y fungió como director de Desarrollo Urbano de la administración municipal de Juan Carrillo Soberanis, quien el año pasado renunció a su militancia priista para ser candidato a diputado federal del Verde en alianza con Morena.



Luego de que Bacelis Godoy no pudo ser candidato a presidente municipal por la coalición del PAN, PRI y PRD, renunció a su militancia panista para ser abanderado de Morena.

Desde la campaña y a partir de que asumió la presidencia municipal hace 11 meses, Atenea Gómez ha sido fuerte crítica de la administración de Carrillo Soberanis, quien de acuerdo con acusaciones de la alcaldesa dejó fuertes adeudos que comprometen las finanzas municipales.

Las diferencias se atenuaron en los meses recientes, debido a que la coalición de Morena, PT y Fuerza por México postuló a Julián Ricalde Magaña, tío de Atenea Gómez, como candidato a diputado local, posición que ganó con el apoyo de la estructura de su sobrina, militante del PAN.

Hace apenas unos días el “Chato” Bacelis publicó en sus redes sociales que estaba trabajando en equipo con la alcaldesa.

Sin embargo, todo parece indicar que tras la tregua electoral, las diferencias volvieron a aflorar y todo tiene que ver con la adelantada competencia por las elecciones de 2024, en las que Atenea Gómez buscará la reelección y Bacelis intentará ser nuevamente el candidato de Morena y el Verde.

“Tu conoces a mi esposo. Estudiamos juntos y sabes que no mata ni a una mosca, tienes hijos y esto no se vale! Pero todo en esta vida se paga, por ello cada ves más tu odio se refleja en tu cara”, escribió María José Baeza en sus redes.

“No entraste para trabajar, entraste para vivir del pasado. Ya estás ahí ahora demuestra lo capaz que eres, pero sin hacer culpable a nadie más”, subraya.

En respuesta, la alcaldesa Atenea Gómez publicó también en sus redes un comentario en el que manifiesta desconocer el contexto de los reclamos de María José Baeza.

“Si usted o alguien de su familia ha recibido amenazas o intimidaciones de algún tipo, le solicito por favor que acuda a poner su denuncia ante la autoridad correspondiente… Mi trabajo es por Isla Mujeres y por todos los isleños”, le indicó.

En seguida, también desde sus redes sociales, intervino Bacelis Godoy, quien incluso le dijo a la alcaldesa que si no puede con el trabajo, que mejor renuncie.

“Me entristece que en esta guerra desesperada por manchar mi imagen continúen los ataques y la constante búsqueda de culparme por actos de gobierno que no cometí y ahora por actos violentos”, señala Bacelis Godoy.

“Tengo las manos limpias, la cara en alto y mi único delito ha sido hablar siempre con la verdad y dar lo mejor de mí en cualquier lugar donde me encuentre”, señala.

“A quienes planean todo esto, les digo que si les quedó grande el paquete, renuncien y no busquen culpables de su incompetencia”, concluyó.