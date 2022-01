El Vicepresidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Costa Maya, Rodolfo Espadas Ixté, resaltó la importancia de mantener los protocolos sanitarios como han sido establecidos, a fin de evitar caer en el color naranja del semáforo epidemiológico y desmantelar al sector con despidos e impagos.

El entrevistado detalló que Mahahual cerrará el primer mes del año con una operatividad del 30 por ciento, cifra que es aceptable tomando en cuenta las condiciones que actualmente imperan, como es el caso de la pandemia, el semáforo epidemiológico en color naranja y la cuesta de enero.

Destacó que, pese a la caída de un 50 por ciento en los niveles de ocupación respecto a diciembre de 2021, el destino permanece en las preferencias de los turistas, lo que les permite el pago de nóminas y compromisos, algo imposible de caer una vez más en el color naranja.

Consideró que al estar en una zona al aire libre, Mahahual no ha registrado un alza exponencial en contagios hasta el momento, pues no rebasan, según él una docena, exclusivamente “entre la población no involucrada en el sector turístico”.

El empresario turístico reiteró que la preocupación de regresar al semáforo rojo está latente entre el sector empresarial de Mahahual, por lo cual resaltó la importancia de mantener los protocolos sanitarios como han sido establecidos.

Finalmente, refirió que toman todas las medidas necesarias para evitar un mayor número de contagios en este destino, lo cual debe replicarse en el municipio y la entidad para contar con un mejor panorama sanitario en la temporada vacacional de Semana Santa.