CANCÚN, 28 de febrero.— La delincuencia organizada vigilaba la actividad aeroportuaria en la terminal aérea de Cancún, con un sofisticado sistema parecido a los llamados C5 que tienen las policías estatales, como la de Quintana Roo.

El aeropuerto de Cancún es el más importante de México en materia de movimiento internacional y no es la primera vez que su seguridad se ve comprometida.

En 1997, por ejemplo, las autoridades federales descubrieron que la empresa que prestaba los servicios de vigilancia privada pertenecía al entonces poderoso cártel de Juárez.

Aunque no dio detalles, en su conferencia de prensa de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ayer lunes fue encontrado ese sistema de vigilancia.

“Encontramos un sistema C5 en Quintana Roo, pero de la delincuencia. Tenían hasta cámaras en el aeropuerto para saber los aviones que llegaban y todo… ¡Un C5!”, enfatizó.

El llamado C5 es un centro de control, comando, comunicación, cómputo y Calidad, al que se conectan cientos o miles de cámaras distribuidas en las ciudades donde las policías operan esas instalaciones, para realizar su labor de vigilancia.

El C5 de Quintana Roo fue construido en Cancún en la administración de Carlos Joaquín y se consideran como el más moderno de América Latina.

Hasta el momento no hay mayor información oficial sobre el hallazgo hecho por las fuerzas federales en el aeropuerto de Cancún y tampoco si hubo o no detenidos.

Asimismo, no se ha informado cómo los delincuentes lograron instalar esa red de cámaras, sin que ninguna autoridad se diera cuenta, tomando en cuenta que el aeropuerto es un área estratégica y que aunque es operado por ASUR, una empresa privada, es una zona federal, en el qué hay presencia de todas las corporaciones de seguridad de México.

ASUR, que operan nueve aeropuertos en el sureste de México; en Puerto Rico y Colombia no ha hecho referencia al tema.