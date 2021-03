Cancún, 10 de marzo.— Candelaria Ayuso Achach, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Quintana Roo, dijo que la salida del partido del presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, todavía no es oficial y que aún no hay un acercamiento con el funcionario.

En los últimos días trascendió que Carrillo Soberanis solicitó licencia al Cabildo para separarse del cargo, pues todo parece indicar que será candidato a diputado federal por el Distrito I y podría ser por Morena.

“Cuando sea oficial se informará, hasta ahora como presidenta del partido no tengo ningún documento en el que me manifieste su renuncia. He escuchado que está en pláticas con diferentes partidos para encabezar alguna candidatura para una diputación federal, pero hasta ahora no hay ninguna solicitud formal de renuncia; desde el momento que él ya esté con otro partido, obviamente quedará expulsado del PRI”, dijo Ayuso Achach.

Informó que deben reunirse con Carillo Soberanis en los próximos días para saber qué decisión tomará. “Creo que antes que el interés personal debemos poner por delante el interés por el partido, por los ciudadanos”, dijo.

Asimismo, recordó que en las próximas elecciones irán en alianza en 8 municipios. “El reto más importante para la alianza y para el PRI es recuperar la confianza ciudadana, tenemos que reconocer que tuvimos muchos errores en el pasado y por eso la ciudadanía nos cobró con el voto de castigo, no es una culpa del PRI en general, sino que en su momento se toman (malas) decisiones; todos somos seres humanos y tenemos errores”.

Dijo que en el pasado han aportado por candidatos que parecían gente comprometida, con valores y principios que, al no cumplir con sus obligaciones y promesas, dejaron mal parado al PRI, que ahora está siendo más cuidadoso con sus elecciones.

“No es sólo ganar porque muchos prometen, pero luego no cumplen ni regresan, ni atienden a la ciudadanía y esa es la molestia que hay”.

Agregó que la pandemia va a complicar el voto porque la vacuna no ha llegado a todos, pero que las redes sociales van a jugar un papel muy importante. “Creo que el 95% de las elecciones va a ser trabajo en redes a nivel nacional”.