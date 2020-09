Kantunilkín, 29 Septiembre.- El programa federal “Sembrando Vidas” representó la salvación para decenas de ex empleados que tenían un trabajo seguro en hoteles y restaurantes pero que, por la pandemia del coronavirus, fueron despedidos, aseguró Anastacio Hoy Hau.

El subdelegado de la comunidad de San Román, añadió que ante sus despidos, a esos trabajadores turísticos no les quedó más que emplearse en la agricultura.

Recordó que la mayoría de los jóvenes de comunidades rurales acuden a destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum en busca de fuentes de empleo y retornan cada semana o dos, para estar con sus familias, pero muchos fueron despedidos por la contingencia sanitaria al no llegar turismo.

Señaló que muchos de los ex empleados tienen familia, pero lamentablemente no les gusta la agricultura y fue precisamente por esa razón que dejaron sus comunidades para obtener trabajo en algún hotel o restaurante.

Fue así como el programa sembrando vidas les dio la oportunidad de laborar, ganando únicamente 100 pesos por día, en duras labores de reforestación, limpieza de terrenos, regar las miles de plantas que existen en los viveros entre otras actividades a las que no están acostumbrados.

Hoy Hau comentó que si no fuera por el programa, decenas de familias pasarían una crisis económica severa, ya que en esta zona no existen fuentes laborales, sobre todo por la pandemia y, aunque mal pagados, no tuvieron de otra más que trabajar en esta actividad. (Infoqroo)