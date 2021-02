Cancún, 16 de febrero.- La prohibición y sanción a la comercialización de plásticos de un solo uso (incluido el unicel y sus derivados) empezará a ser sancionada en Quintana Roo con multas de mil 792 hasta 43.5 millones de pesos, informaron Efraín Villanueva Arcos y Miguel Ángel Nadal Novelo.

El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), y su par de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), respectivamente, no dieron una fecha precisa para el inicio de esas sanciones.

El anuncio ocurre casi dos años después de una intención inicial, con dos postergaciones incluidas, una negociada con afectados y la segunda debido a la pandemia.

En mayo de 2019, los diputados de la XV Legislatura (excepto los verde-ecologistas), aprobaron la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos, que prohíbe plásticos de un solo uso como platos, vasos, cucharas, tenedores, popotes, charolas y los derivados del unicel.

Un año y nueve meses después, los “operativos de inspección y vigilancia” estarán en marcha con inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) estatal y de Fiscalización de cada municipio, empezando en las principales y más grandes ciudades del estado, que al mismo tiempo generan mayor cantidad de desechos.

Durante una videoconferencia, Villanueva Arcos, y Nadal Novelo, anunciaron el inicio de las visitas de inspección en Cancún,las islas de Cozumel y Mujeres; Playa del Carmen (Solidaridad), Chetumal (Othón Pompeyo Blanco) y Bacalar.

El procurador ambiental recordó que pese a la pandemia, todo 2020 y en el arranque de este año notificaron a los establecimientos, convocando e informando en los medios para dejar de utilizar los plásticos de un solo uso y este año prevén erradicarlos desde los grandes establecimientos.

“Son los que comercializan los utensilios de plástico, hasta los centros de consumo: hoteles, restaurantes, inclusive el comercio que está sobre la vía pública. “Hoy, todos saben lo que ya no está permitido y seguramente buscarán evitar las multas, que van de 20 a 40 mil unidades de medida, dependiendo el tipo de actividad”.

Es decir, las sanciones que aplicaría la PPA (además es la única que puede iniciar el proceso administrativo y multar) van de 20 hasta 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que para 2021 es de 89.62 pesos diarios, por lo que las multas oscilarán entre mil 792 y los 43 millones 584 mil 800 pesos.

“Además de las irregularidades porque la ley no sólo señala la comercialización de los plásticos y desechables, el depósito de basura urbana en baldíos, contaminación de áreas naturales. “Quien haga mal uso de esos residuos tendrán consecuencias con base en el artículo 101, que podría derivar en clausuras”, indicó Nadal Novelo.

El procurador añadió que ya hay entre mil y mil 500 establecimientos censados e invitó a no continuar utilizando plásticos de un solo uso, porque aplicarán sanciones administrativas pues esos negocios siguen utilizando algún tipo de recipiente y bolsa que no tienen las características que la ley no permite.

El funcionario llamó a denunciar en la página web, los teléfonos de atención o de forma directa por correo electrónico (denunciasppa@qroo.gob.mx), con alguna fotografía del negocio que siga comercializando esos productos y la dirección del establecimiento para hacer la diligencia correspondiente.

Dijo que la generación de basura depende de la dinámica y los establecimientos que tenga (restaurantes, puestos de comida, etcétera), y en ese sentido señaló que Benito Juárez (Cancún) es el que más produce con más de mil toneladas diarias; en Othón Pompeyo Blanco (Chetumal) oscila entre 500 y 700; depende de la temporada.

Un dato general es que más de 50 por ciento del volumen y peso son plásticos, por lo que buscan frenar su uso; además, la cantidad de desechables que generó el año pasado debido a la pandemia, fue de entre20 y 30 por ciento, dijo el procurador ambiental de Quintana Roo.

En cuanto al reglamento, el titular de la SEMA apuntó que “ya está terminado para su revisión final por las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de la Contraloría estatal y la Consejería Jurídica, antes de pasar al gobernador para que los suscriba y ya publicarlos en el Periódico Oficial del Estado; “es cuestión de días”. (Infoqroo)