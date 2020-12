Miriam Cortés Franco, presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvaq) capítulo Quintana Roo, subrayó que no es conveniente cobrar un nuevo derecho a los visitantes extranjeros, pues sacaría al destino turístico del mercado.

Según dijo, en el sector hay preocupación por la iniciativa de ley enviada al Congreso para cobrar 10 dólares como derecho a los visitantes extranjeros por “uso y aprovechamiento de bienes de dominio público”.

“Es preocupante, pues hemos hecho un comparativo con el Caribe, que es con el que competimos, y este cobro nos saca del mercado”, enfatizó.

Entrevistada para el noticiero Pulso AM, dijo que ya se pagan varios derechos por ingresar al país, por el servicio de aeropuertos, impuesto al hospedaje, derecho al saneamiento, y ahora este este que “nos saca de la jugada”.

“Entendemos la situación complicada del Estado, pero cada vez que pasa algo se le carga la mano al turista. La Secretaria Hacienda argumenta que es para evitar mayor carga impositiva a la población, pero cuando sales del mercado, el sector hotelero lo acaba por absorber”, indicó.

También enfatizó que no es conveniente bajar tarifas como estrategia para atraer visitantes, pues cuando ocurre eso el poder adquisitivo del turista que llega es diferente, ya que es el que no acude a los restaurantes, el que no realiza compras.

Miriam Cortés dijo que van dialogar con los diputados para plantearles la preocupación que hay, pues de añadirse ese derecho, el turista extranjero pagará aproximadamente 2,190 pesos, cuando en otros países, como en Cuba, el cobro es de 20 dólares, y en otros destinos, de cuatro o cinco dólares, y en cambio, aquí está al doble o triple.

“Ya tenemos el cobro de derecho de tránsito, que es el DNR, un impuesto al extranjero cuando ingresa al país que es de unos 500 pesos, por lo que con este que se quiere aplicar en Quintana Roo estaríamos duplicando el pago”, insistió.

También enfatizó que, de por sí la situación es complicada para el sector, mientras en otros países cuentan con apoyos, financiamientos, aquí la estrategia es agregar impuestos, lo cual, insistió, no es adecuado.