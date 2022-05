CANCUN, 15 de mayo.— Laura Fernández firmó un compromiso para legalizar en los primeros 24 meses de su gobierno las colonias irregulares del estado, para que todas las familias mejoren en serio.

La candidata a gobernadora de la coalición “Va por Quintana Roo”, que integran el PRD, PAN y Confianza, dijo que es injusto que en Cancún, por ejemplo, por lo menos el 30% de la mancha urbana sea irregular.

“¿Qué han hecho los gobierno del Verde en más de seis años, incluyendo el de Mara, para ayudarlos a garantizar su patrimonio?”, preguntó Laura Fernández a los asistentes.



“¡Nada, nada, nada!”, respondieron en coro unas mil personas reunidas en un área verde de la colonia Avante, con casi 30 años de antigüedad y aún así carece de seguridad, calles pavimentadas, agua potable y drenaje.

"Si en cuatro años Mara no los ayudó, ¿creen que lo haría en los próximos cinco?", agregó.

“¡Noooooo!”, respondió la multitud.

“¡Claro que no! No lo hará, porque ella no cumple sus compromisos, pero yo sí, yo se cómo ayudarles, porque en Puerto Morelos regularizamos dos colonias”, indicó.

Al mitin en la colonia Avante asistieron el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano; el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Luis E. Cházaro; la diputada federal panista María Teresa Castell, dirigentes locales de los partidos que integran “Va por Quintana Roo” y el ex alcalde cancunense Juan Ignacio García Zalvidea, mejor conocido como “Chacho”.

También estuvo acompañada por la ex futbolista Iris Mora, candidata a diputada en el Distrito VII.

Laura Fernández dijo que con esta firma de compromiso “vamos por un desarrollo ordenado y dar fin a la incertidumbre” que afecta a más de 250,000 personas tan solo en Cancún.

El compromiso es que el programa Escrituras Firmes sea implementado durante los primeros 24 meses de gobierno en beneficio de mujeres y hombres que quieren un mejor Cancún, un mejor Quintana Roo.

“El futuro se construye hoy con confianza y mucha dedicación. De eso se trata mi proyecto Escrituras Firmes para mejorar en serio”, subrayó.