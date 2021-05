Puerto Morelos, 15 de mayo.- “Nuestra comunidad está creciendo y necesitamos salvaguardar la integridad de las mujeres. ¡Vamos a trabajar de la mano del Gobierno estatal y a solicitar a la Federación mantener la visión municipalista que beneficie a las mujeres con capacitaciones y talleres que les darán crecimiento profesional y personal. Porque siempre hay oportunidad ¡Para todas!”, fue el mensaje que llevó Nancy González, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de Puerto Morelos, en la delegación Leona Vicario.

En esta comunidad, ubicada a 49 kilómetros de lo que hoy es la cabecera municipal, la abanderada del partido tricolor encabezó el recorrido de proselitismo electoral en el día 26 de la campaña, en compañía de los integrantes de la planilla priísta para ganar e integrar el tercer período constitucional de Gobierno en el undécimo municipio de Quintana Roo.

En Leona Vicario, Nancy González formuló un motivante discurso a las jefas de familia y líderes de sectores que la saludaron durante el trayecto domicilio por domicilio, el cual inició poco después de las 8 horas. “Soy aliada de ustedes, y se los digo de frente, porque a mi no me gusta andar con rodeos, soy una mujer franca: amigas, todas, esta es una alianza que vengo a refrendar porque nos llevará con la fuerza y unidad de las leonenses, al triunfo en las votaciones del próximo 6 de junio. Vamos a ganar para todas, no desistiremos en utilizar y poner a disposición de ustedes toda nuestra capacidad de gestión”.

Al citar la relevancia de estar en una comunidad centenaria, con historia viva que permea incluso los anales de la Independencia de México, precisó que la delegación Leona Vicario lleva en el nombre la fuerza de una guerrera “que como todas ustedes, día a día están al pendiente de las tareas del hogar, de sus responsabilidades compartidas en pareja y las que no, también!, porque son autosuficientes, sólidas que merecen más oportunidades”, precisó al tiempo de distribuir folletería que desglosa la plataforma #ParaQuePuertoMorelosCrezca.

Nancy González expresó su deseo de que Puerto Morelos, siendo un municipio con un gran potencial que por muchos años y con mucho esfuerzo se ha ido construyendo, lo justo es que sea gobernado por gente local, gente surgida de la comunidad, de la cultura del esfuerzo, de las bases de nuestro partido, que es el proyecto de la experiencia para ejercer la administración pública, con el tacto y la sensibilidad política que se requiere.

Agregó que el PRI ha sido el instituto político que siempre ha pugnado activamente en la lucha por la igualdad y el empoderamiento de este género.

“Estamos a favor de las coincidencias más que las diferencias. Nuestro esfuerzo se centrará en impulsar una agenda de igualdad y muchos de las responsabilidades públicas y puestos que conformarán mi gobierno será para las mujeres. Es igualdad, para vivir con paz y justicia”, enfatizó al puntualizar que hará todo por cambiar y erradicar poco a poco lo que es la invisibilización de las mujeres.

Leona Vicario es Benemérita Madre de la Patria. Es un personaje, es la mujer fuerte de La Independencia. La historia de nuestro país está llena de mujeres que, como Leona Vicario, se han atrevido a dar el primer paso para que sus iguales puedan avanzar y rompan esquemas impuestos generación tras generación”, finalizó diciendo.