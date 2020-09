Cancún, Quintana Roo. 28 de septiembre de 2020- La Senadora del PAN por Quintana Roo Mayuli Martínez Simón, visitó a los agricultores y ganaderos quintanarroenses para escuchar la problemática actual que vive el campo, ya que, a partir de la llegada de López Obrador a la Presidencia, los recursos al campo mexicano se han visto reducidos en más de 31 puntos porcentuales.

Mayulí Martínez expresó que el campo, uno de los sectores más pobres de la economía mexicana y a pesar de representar más de 6 millones de personas ocupadas en el índice de empleo nacional, el gobierno desde el año 2018 ha cancelado 17 programas en donde se incluye el de caminos saca cosechas que, en su visita a Nicolás Bravo, pudo corroborar como los propios productores hacen esfuerzos por mantener habilitados.

“El fin de semana acudí a Nicolás Bravo, comunidad de Othón P. Blanco, donde corroboré que desde hace dos años que inició el gobierno de Morena se abandonó al campo, el recurso que era destinado a los productores se acabó, por lo que los propios productores junto con la comunidad se organizaron para reparar los caminos saca cosechas por los que pasan aproximadamente 150 productores para poder salir a vender sus productos, sin contar con los recursos necesarios”.

En el contexto de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, señaló que el campo mexicano no ha parado y continúa trabajando pese a la contingencia. “Los productores agropecuarios, junto con los médicos, son los héroes vivientes en esta crisis sanitaria y económica y por lo tanto se debe hacer un esfuerzo para apoyarlos. Hay una gran preocupación porque en la mayoría de los casos la gente no tiene un salario, no hay una retribución, no depende de un patrón y el hecho de que el gobierno de Morena retire de tajo los programas más importantes que venían del gobierno federal, los deja en un estado de vulnerabilidad y larga agonía de sus cosechas” agregó la senadora panista.

Mayuli Martínez acudió a platicar con varios productores y jefes de organizaciones agropecuarias, ahí recibió varias solicitudes de auxilio, lo mismo por falta de atención de la Comisión Federan de Electricidad para la colocación de un tendido eléctrico adecuado, como sobre los caminos saca cosechas que los productores tienen que poner recursos de su bolsa, ante la cancelación del programa por el gobierno federal entre muchas cosas más.

La legisladora panista se comprometió con quienes la acompañaron en sus actividades, a llevar sus solicitudes de más empleo a la Cámara de Senadores y particularmente a solicitar a los legisladores de Morena de Quintana Roo, que, si en verdad su deseo es apoyar a los que menos tienen, entonces que en la discusión del presupuesto 2021 que vendrá, aprueben más recursos para el campo mexicano y la reactivación de los programas eliminados.

“En Quintana Roo tenemos potencial por 14 productos agrícolas y cuando menos 3 pecuarios que tienen potencial y sus niveles de captación de recursos son verdaderamente importantes, no es hora de dejarnos vencer y queda claro que tenemos que apoyar al campo mexicano, al campo de Quintana Roo y por supuesto aquí al campo de Othón P. Blanco.