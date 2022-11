CIUDAD DE MÉXICO, 16 de noviembre.— Uber cuenta con tecnología que impide que sus conductores puedan ser suplantados, así como procesos y equipos especializados en prevenir cualquier tipo de fraude o acceso no autorizado en las cuentas de los choferes.

En respuesta a una alterta lanzada por la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Uber México dijo a través de un comunicado que la transnacional “invierte fuertemente en robustos procesos de activación de socios conductores en todas las ciudades”.

Ayer el presidente nacional de la AMAV Eduardo Paniagua Morales dijo que las cuentas de Whatsapp de los operadores de Uber

fueron clonadas, lo cual pondría en peligro la vida de quienes utilicen ese servicio.

Explicó que tras clonar las cuentas de whatsapp de los operadores de Uber, los delincuentes acceden a su aplicación en la plataforma y ofrecen su servicio como si fueran los conductores, lo cual pone en riesgo la integridad de quienes utilicen este servicio que prestan de manera fraudulenta.

Sin embargo, la empresa asegura que Uber invierte fuertemente en robustos procesos de activación de socios conductores, que en todas las ciudades incluye la validación de documentos, revisión de antecedentes y la certificación psicométrica.

Incluso, sostiene que después del proceso de activación, Uber realiza revisiones periódicas de la verificación de seguridad de las personas ya registradas como socios conductores, lo que incluye la tecnología de reconocimiento facial, que solicita de forma aleatoria una selfie para proteger las cuentas. De no aprobar estos filtros, la cuenta es bloqueada y no es posible realizar viajes.

“La plataforma de Uber cuenta con tecnología, procesos y equipos especializados en prevenir cualquier tipo de fraude o acceso no autorizado en las cuentas. Estas soluciones constantemente se fortalecen para prevenir la manipulación de una cuenta, sus datos bancarios o sus elementos de identidad como fotografía o nombres”, precisa.

También señala que se cuenta con el sistema de “anonimización” de llamadas, es decir, que las llamadas que se hagan desde la aplicación son tercerizadas, por lo que no muestran el número de teléfono de ninguna de las partes.

Además de los métodos de seguridad que utiliza Uber, como son la autenticación, encriptación, detección de fraude y desarrollo de software para proteger los datos personales y promover la seguridad en el uso de su plataforma, la empresa recuerda que está en manos de todos adoptar medidas para proteger nuestra información.

Algunos consejos sobre cómo no caer en estafas que podrían tener como objetivo acceder a la cuenta de un usuario, socio conductor o repartidor:

Nunca compartas tu contraseña de acceso a la app, esta es personal e intransferible.

Si recibes una comunicación aparentemente de Uber, verifica el remitente del correo electrónico asegurándose que sea @uber.com o de sus canales oficiales.

Uber no envía enlaces de redireccionamiento ni solicita confirmación de información fuera de la aplicación de Uber o del sitio web oficial. El equipo de soporte de Uber tiene acceso a los datos que necesita para dar servicio y nunca solicitará contraseñas o códigos.

Desconfía de los mensajes que ofrecen dinero y/o usan frases de urgencia (por ejemplo, “su cuenta será desactivada si no confirma sus datos”).

Nunca compartas ni divulgues el código Uber de verificación de 4 dígitos recibido por SMS. Este número es para tu uso exclusivo y ningún agente de soporte de Uber lo solicitará.

Uber no ofrece servicios que no estén presentes en la aplicación. La única forma de solicitar un servicio, u obtener una cuenta, es a través de sus aplicaciones. No caigas en engaños con servicios ofrecidos por otras vías, como son las redes sociales.