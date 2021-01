José María Morelos, 5 de enero.- El número de defunciones en José María Morelos incrementó en un 100 por ciento durante 2020, respecto a 2019 debido al coronavirus COVID-19, lamentó la directora del Registro Civil Municipal, Alejandra Chan Dzul.

Al señalar que hasta el día 5 de este mes no tiene registro de defunciones en 2021, la funcionaria indicó que José María Morelos cerró 2019 con 88 defunciones y 2020 concluyó con 174, cifra atribuible a la enfermedad que inició en marzo pasado.

Añadió que esta cifra corresponde sólo a los decesos ocurridos en la cabecera municipal morelense pues, por ejemplo, los casos de pacientes referidos a Chetumal, Playa del Carmen o Cancún, y que posteriormente murieron en esas ciudades, no son reflejados en la estadística local.

“Cuando mueren en un lugar así, la funeraria se hace cargo de hacer el registro de defunción, y pues eso no entra, no lo contemplamos nosotros acá, no entra acá, entra en los otros municipios donde fallecieron”, explicó.