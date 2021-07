Cancún.- Desde el inicio de su administración, Carlos Joaquín ha trabajado para brindar a las familias de los quintanarroenses seguridad y tranquilidad de contar con un patrimonio propio.

Me da mucho gusto poder entregar títulos de propiedad a las familias quintanarroenses. Un programa que nació de las audiencias públicas y con el que hoy entregamos 398 títulos en #Cancún, que se suman a los más de 6,100 entregados en todo el Estado. @SEDETUSQROO pic.twitter.com/Pmk9FOdXOQ — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) July 1, 2021

Con el programa de entrega de títulos de propiedad 6 mil 100 familias en el estado ya cuentan con una vivienda propia respaldada por un documento que da certeza jurídica y muestra legal que son propietarios de un predio, como patrimonio familiar.

“Queremos apoyar a 10 mil familias quintanarroenses a obtener sus títulos de propiedad, hay un rezago muy importante en el Estado en esa materia y queremos avanzar lo más posible para ayudar y apoyar a las familias que necesitan y requieren de ese servicio”, señaló Carlos Joaquín.

Durante el evento, el gobernador estuvo acompañado por Carlos Ríos, titular de la SEDETUS, quien reconoció que la dependencia que encabeza tiene la encomienda de trabajar por el bien común de las familias del estado.

“Hoy damos continuidad al programa de entrega de títulos de propiedad. Hemos entregado 5 mil 386 títulos en el periodo de 2017 a marzo 2021. A la fecha ya alcanzamos los 6 mil 100 títulos y hoy entregaremos 398 títulos más en Benito Juárez”, destacó el titular de SEDETUS.

En total serán 10 mil títulos entregados en los 11 municipios de Quintana Roo durante la administración de Carlos Joaquín, en Benito Juárez se entregaron 398 y el “Programa de acciones para la vivienda digna” continuará recorriendo a las familias en todo el estado para apoyarlos a obtener esta certeza de sus patrimonios.

“Hace unos días estuvimos en Cozumel, en Chetumal y en Playa del Carmen y hoy entregamos títulos de propiedad aquí en Cancún. Tener un título de propiedad es garantizar el patrimonio de nuestras familias, consolidar nuestros hogares y nuestro porvenir, reiteró el titular del ejecutivo.

El señor Jorge Sequera, manifestó su alegría al recibir su título y aseguró que este patrimonio es para sus nietos.

“Han pasado tres generaciones desde que mi mamá me dio un poco de tierra, con el Huracán Gilberto lo perdí todo. No tenía manera de comprobar que esa tierra era mía, hoy luego de 30 años tengo mi casa”.

Por su parte la señora Juana Balam aseguró que este título la hace sentirse segura y con un hogar propio.

“Cuando mi esposo murió yo seguía pagando el terreno pero no pude pagar el trámite que acreditara que esta tierra era mía, cuando me hablaron para citarme la verdad no lo podía creer”.

Carlos Joaquín destacó que el gobierno tiene la obligación de servir, responder y trabajar con hechos, con resultados y hacer que las familias salgan de esa incertidumbre que les daba no tener un título de propiedad.

