El gobernador Carlos Joaquín González dijo que para lograr el equilibrio entre el cuidado de la salud y la recuperación económica es importante cumplir los protocolos preventivos contra la COVID-19, y es por eso que se intensifican las acciones de inspección y supervisión.

Explicó que, en la búsqueda de frenar la curva de contagios, que pone en riesgo al Estado de retroceder en los colores del semáforo epidemiológico estatal, aumentaron las inspecciones y sancionan el incumplimiento de las medidas, en bien de la salud de los trabajadores, visitantes, clientes y sus familias.

Para esta semana del 1 al 7 próximo, en la zona sur se mantiene el color amarillo y, en el norte, el naranja.

“La pandemia no ha terminado; podemos llegar hasta clausuras definitivas de negocios y empresas que incumplen las medidas de higiene y serán denunciadas ante la Fiscalía General del Estado por atentar contra la salud y la vida de los quintanarroenses”, añadió el titular del Ejecutivo.

“No se permitirá que esta situación continúe en diversos negocios, donde no hay controles preventivos, donde a los empresarios no les importan los quintanarroenses, sino un espejismo de efímera recuperación económica, que no ayuda a nuestra población”, indicó.

Carlos Joaquín manifestó que este tipo de denuncias ya se ha realizado en Cancún y actualmente se llevará a cabo en Tulum, el municipio con el más alto índice de contagios de la COVID-19, derivado del incumplimiento en los protocolos de salud.

El titular del Ejecutivo expresó que deben trabajar todos juntos, no bajar los brazos y ser más disciplinados, con mayor responsabilidad y solidaridad, que lleve a la recuperación del empleo para bien de las familias quintanarroenses.

