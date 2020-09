Cancún, Quintana Roo a 29 de septiembre de 2020.- En estricto apego a la convocatoria del 14 de septiembre de 2020, los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Cozumel, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez, integraron a las Consejeras y Consejeros Políticos Municipales que los representarán para el periodo estatutario 2020-2023, informó la Presidenta del CDE del PRI en Quintana Roo, Candy Ayuso Achach.

“Este ejercicio democrático de participación e inclusión no se llevaba a cabo desde el mes de febrero del 2014, cuando se instalaron los 11 Consejos Políticos Municipales en la demarcación territorial de Quintana Roo, asimismo dichos consejos tuvieron una vigencia hasta febrero del 2017 y desde septiembre del mismo año se solicitó la autorización de prórrogas toda vez que sus periodos estatutarios habían vencido y por superposición de tiempos electorales tanto locales como federales no se habían llevado a cabo, es decir después de 6 años de no hacerlo y a tres de que están vencidos, se integran exitosamente 9 Consejos Políticos Municipales del PRI en Quintana Roo”, resaltó la dirigente priista.