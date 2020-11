Felipe Carrillo Puerto, 4 de noviembre.- Un total de 33 ex trabajadores del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron frente al Palacio Municipal, para exigir al presidente José Esquivel Vargas, el pago de 4.5 millones de pesos, correspondientes a un laudo en su favor.

Los ex empleados se quejan de que reciben sus pagos de manera diferida desde 2018 por insolvencia municipal.

La representante legal de los ex empleados, María Luisa Dzidz Yam, explicó que la molestia vino después de que el Ayuntamiento incumpliera con la minuta que su Oficialía Mayor y Secretaría Privada habrían firmado para la liquidación del laudo laboral.

Los ex trabajadores iniciaron este día un plantón de tiempo indefinido frente al kiosco del parque principal “Ignacio Zaragoza”, hasta que la comuna, liquide el total de la deuda a los 33 ex trabajadores despedidos injustificadamente en 2008.

Dzids Yam indicó que la comuna habría abonado parte de la liquidación a 15 ex trabajadores el 19 de marzo, mientras que posteriormente haría lo propio con los 18 restantes.

Acusó al tesorero municipal, Melchor Gómez, de negarse a dialogar y en cambio, “de forma grosera y déspota” ha pretendido burlarse de los ex trabajadores.

Dijo que ante ello, el 5 de octubre pasado, sostuvieron una reunión con el secretario privado del presidente municipal, Gilberto Tzab Varela y el oficial mayor, Marco Antonio Aban Uc, quienes luego de un análisis con asistentes de Melchor Gómez, firmaron una minuta de acuerdo, de atender la liquidación del laudo laboral en tres parcialidades.

“La Comuna se comprometió el 3 de noviembre en depositar la cantidad de 750 mil pesos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por lo cual, un grupo de ex trabajadores viajó a Chetumal para cobrar, pero resulta que al llegar fueron informados que no hubo tal depósito y que sería pospuesto”, apuntó la representante de los ex trabajadores, quien dijo que ahora no desean el pago diferido, sino el total de los 4.5 millones que les deben. (Infoqroo)