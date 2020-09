Cancún, 22 de septiembre.— Luego de la reciente instalación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (Citi), en Benito Juárez, la secretaria ejecutiva del Sistema Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina), Jimena Lasa Aguilar, anunció ayer capacitación en torno al trabajo infantil dirigida a alrededor de 100 servidores públicos.

“Abarca muchas cosas, por ejemplo, las chicas que hacen limpieza que ya ni siquiera es trabajo, muchas veces es explotación y ya estamos hablando de delitos. Es un tema muy extenso, surgen muchas vertientes, pero lo importante es que no nada más le dejemos la chamba al DIF, sino que todos nos juntemos para abordar este tema tan delicado”, precisó.

En entrevista para el noticiero vespertino de Radio Cultural Ayuntamiento, la funcionaria señaló que a pesar de que en Benito Juárez todavía no se refleja la existencia de niños en situación de calle, la problemática del trabajo infantil aumenta y es responsabilidad de todos “ponernos la camiseta y denunciar al 911 cuando se ve a estos niños, no acostumbrarnos nada más a verlos en la calle, sin denuncia, pareciera que el problema no existe”.

En ese sentido, dijo, al no denunciar no hay estadísticas reales y tampoco presupuesto para combatirlo. “Debemos cambiar el chip con el que crecimos, de pobrecito, déjame ayudar, y ver a esa persona como un humano que tiene derechos y que parte de estos es ir a la escuela, porque si no, están en ambientes poco protegidos, expuestos a muchas violaciones de derechos, riesgos y truncamos su futuro como adultos”.

No se trata de criminalizar el trabajo, explicó, pues a partir de los 15 años también los adolescentes pueden trabajar, pero hay requisitos necesarios como el límite de horario y estar regulados ante la Secretaría del Trabajo, para evitar abusos.

“Hacemos una invitación a todos los empresarios a conocer las leyes y, si van a emplear a un joven, es importante cuidar las formas para dar una estructura positiva al trabajo”, aseveró.

Por otro lado, continuó, las estadísticas indican que las niñas son las más propensas a sufrir abuso sexual y tienen más probabilidades de ser víctimas de algún familiar, por lo que recomendó mantener, como sociedad, “los ojos muy abiertos”. De igual manera se refirió a la vigilancia y supervisión en el manejo de los dispositivos, de “tener mucho cuidado con el uso y el abuso de internet, sabemos que hay grandes predadores, la pornografía infantil se ve mucho y está incrementándose en esta época de pandemia. Es importante saber a quién están agregando en las redes sociales, que las mamás estén pendientes de eso. Sabemos que el mecanismo es establecer una relación de amistad para luego empezar la manipulación. Empiezan a pedir fotos”.

Por ello, especificó, la comunicación abierta es básica y elemental, e invitó a los padres de familia “a entender que los menores son nativos digitales, ya nacieron con la tecnología, eso no lo podemos contener, lo que sí podemos es explicar lo que está pasando, los mecanismos que operan estos predadores sexuales y la manipulación que ejecutan”. (Infoqroo)