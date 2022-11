CANCÚN, 4 de noviembre.— La ex diputada local Eugenia Solís hizo responsable al dirigente estatal del PAN Faustino Uicab de ser quien está manipulando el proceso interno del partido para elegir nueva dirigencia, en el cual no se aprobó el registro de la planilla que encabezaba.

Por medio de un video en sus redes sociales, la panista dijo:

“Hace 20 años he militado en Acción Nacional. Hoy veo un proceso interno con una parcialidad, con un presidente ausente durante tres años, y que ahora quiere entrometerse en los procesos que siempre han sido democráticos en Acción Nacional, y la falta de transparencia por parte de la Comisión Organizadora“.

Esa Comisión es la que determinó este jueves no aceptar el registro de Eugenia Solís para contender por la dirigencia estatal del partido el próximo 4 de diciembre.

Así, la única candidata registrada es Reyna Tamayo.

Por esa razón, Eugenia Solís dijo que el partido está utilizando viejas prácticas que durante mucho tiempo le criticaron a sus adversarios.

“Nos ha costado durante muchos años tener un partido democrático, y hoy se realizan las mismas prácticas desleales de los partidos que criticamos. Exijo un proceso interno imparcial, salvemos al PAN”, dijo.