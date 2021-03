La Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, subió a la máxima tribuna de la Nación para referirse al dictamen aprobado por el pleno, el cual adiciona la fracción XXIII, recorriéndose las subsecuentes del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La legisladora morenista fijo su postura ante el Pleno diciendo: “proteger y salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres y las niñas en México, es una tarea que nos hemos tomado como prioridad en esta Legislatura. Y es en ese sentido que impulsamos esfuerzos para que esta tarea se instale en el más alto nivel de importancia de cualquier estrategia nacional de seguridad, son las y los agentes policiales las autoridades de primer contacto que acuden a numerosas llamadas de auxilio por violencia familiar, violencia sexual y otros tipos de violencia de género.

“Son quienes tienen que ejecutar y hacer cumplir las órdenes de protección que la autoridad ministerial o judicial ha generado. Muchas veces in la capacidad operativa o la preparación necesaria para interactuar con víctimas de violencia de género o con sus victimarios. Además, con el desconocimiento sobre las normas esenciales que prohíben la conciliación en estas violencias.

“La violencia contra las mujeres tiene un acelerado crecimiento y lo muestran las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, según las cifras del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública”, dijo la Legisladora.

“En 2016, 92 mil 604 llamadas de auxilio por incidentes de violencia contra la mujer; en 2020 el año cerró con más del doble de llamadas 260 mil 067 llamadas de auxilio, un crecimiento de 180 por ciento en tan solo cuatro años.

“En consonancia con el incremento llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres, el feminicidio también aumentó. Con 411 feminicidios, cinco años después en 2020, 939 feminicidios registrados lo anterior se traduce en 128 % el número de feminicidios.

“A pesar de las altas cifras oficiales de violencia que se registran contra las mujeres, éstas siguen sin reflejar la realidad que enfrentan, siguen siendo cientos de mujeres las que aun cuando han sufrido muchas veces violencia grave, no se atreven a denunciarla, especialmente cuando ocurre en el ámbito familiar o de pareja, por qué no denuncian, por miedo, por falta de confianza en las autoridades, o por la pérdida de tiempo porque no pasa nada”.

Apuntó Ávila Vera que, “por lo anterior es que resulta necesario que en las autoridades federativas y municipios las autoridades policiales, incluyendo aquellas que tienen llamadas en líneas de emergencia, cuenten con la capacidad, la disposición y las habilidades para distinguir las distintas violencias de género que pueden minimizarse y clasificarse erróneamente como riñas o personas ebrias rijosas, lesiones dolosas o incluso como una supuesta ejecución, debido a la falta de perspectiva de género.

“Por lo tanto, no solo es necesario preparar a policías, sino también conformar grupos policiales especializados para atender las crecientes y complejas formas de manifestación de las violencias de género. Por estas razones, así como las recomendaciones recibidas por incluir incumplimiento a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y ante el incremento sostenido de la violencia de las mujeres y las niñas, hemos propuesto modificar el artículo 49 de la Ley general de acceso a una vida libre de violencia, para incluir las responsabilidades de las entidades federativas con los siguientes elementos:

“El primero especializar a las y los policías estatales, municipales y ministeriales en perspectiva de género para la adecuada y oportuna identificación y atención de los delitos y las faltas administrativas relacionadas con discriminación, violencia y feminicidio.

“El segundo, especializar a las y los policías estatales, municipales y ministeriales en la atención y ejecución de órdenes o medidas de protección.

Tercero, impulsar la creación de grupos policiales especializados en la atención a la violencia de género.

“Las corporaciones policiales están conformadas mayoritariamente por hombres, especialmente en las funciones operativas por lo que resulta más trascendental que este personal cuente con la capacidad de identificar las violencias con perspectiva de género, esta iniciativa también pretende combatir las acciones de violencia contra las mujeres, perpetradas por agentes policiales, como las recientemente ocurridas en torno a la represión a las manifestaciones en la ciudad de Cancún, e pasado 9 de noviembre de 2020, muchas de ellas agredidas no sólo físicamente, sino sexualmente, es justo por esto que en el cuerpo de la iniciativa se plantea la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer de los servidores policiales, eliminando cualquier práctica de violencia sexista en el interior de las corporaciones y evitando la repetición de lamentables hechos que promueven una mayor percepción de miedo e inseguridad en la población”.

Concluyó exponiendo: “finalmente, considero reflexionar sobre la necesidad imperativa de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y ésta empieza por el reconocimiento e identificación de las diversas violencias que más afectan a mujeres, por lo que la especialización de autoridades locales claves en la identificación y atención de tales violencias debe ser una de las prioridades para garantizar en México el verdadero acceso a una vida libre de violencia.

“Diputadas y diputados los invito a votar a favor de esta iniciativa, porque votar a favor de esta iniciativa, es votar a favor de las mujeres”, finalizó Mildred Ávila.