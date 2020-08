Chetumal, 18 de agosto.- La inasistencia de los diputados de la XVI Legislatura del Congreso del Estado ocasionó la suspensión, por segunda ocasión, de la sesión extraordinaria programada para este martes.

La sesión número 3 del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, fue programada para este martes, sin embargo, solo asistieron 11 de los 25 legisladores, por lo que ante la falta de quórum fue suspendida.

Minutos más tarde, el diputado local y presidente de la Comisión Permanente, José Luís Guillén grabó un vídeo en el que expresó su molestia ante la falta de compromiso del resto de sus compañeros de las diferentes fracciones parlamentarias.

“El día de hoy pudimos hacer historia de Quintana Roo y no lo hicimos, y no lo hicimos por la falta de voluntad de algunos diputados y diputadas que no vinieron a trabajar, que no se presentaron a la sesión y que dejaron pasar esto y no le dan importancia y manejan un doble discurso en las redes sociales diciendo que trabajan y apoyan a la ciudadanía, pero para lo que realmente fueron electos no lo hacen”, señaló.