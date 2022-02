CANCÚN, 8 de febrero.— Roberto Palazuelos se tambalea como candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo, pues el propio actor confesó que el “líder moral” de ese partido está molesto con él y no ha querido recibirlo.

El polémico actor y empresario se ha visto involucrado en escándalo tras escándalo desde que la dirigencia de Movimiento Ciudadano lo designó su virtual candidato, luego de que el PRD lo desechó.

Palazuelos ha confesado haber asesinado, que realiza una lista negra de sus detractores para vengarse de ellos cuando sea gobernador y también ha practicado la misogínea.

Durante una entrevista que concedió al noticiero de Pepe Cárdenas, en radio Fórmula México, el actor precisó que nunca ha matado a nadie y que sólo realizó disparos al aire para defenderse.

Dijo que es víctima de guerra sucia por parte de Morena que, según él, ha pautado las publicaciones en su contra, para desprestigiarlo.

“Por supuesto que es una guerra sucia, porque no saben hacer campaña bien, no saben hacer las cosas, los de Morena no saben competir libremente”, sostuvo.

Dijo que los de Morena “son tontos” al emprender la guerra “, afirmó.

“No es el momento estratégico de la campaña para hacerlo, porque me están vacunando. Se quedarán sin cartuchos. Ya no saben que inventar, en cambio yo sí tengo por ahí algunas cositas muy interesantes, pero como no soy tonto, les va a venir en el momento correcto”, subrayó.

Cuando le indicaron que hay legisladoras federales de Movimiento Ciudadano pidiendo que le retiren la precandidatura, Palazuelos respondió:

“Tengo mucho respeto por ellos. Les invito a que me conozcan. Creo que si me conocen les va a cambiar mucho su su manera de pensar de mí”.

“Le pido una disculpa a la militancia de Movimiento Ciudadana, especialmente a mi líder moral Dante Delgado, a quien le tengo una gran admiración y le pido que me den la oportunidad de abrir las puertas para Movimiento Ciudadano al tercer Estado”.

¿Ya hablaste con Dante Delgado finalmente”, le preguntó Pepe Cárdenas.

“No, aún no he hablado con él, pero tengo varios canales que están hablando con él. Sé que estaba un poco molesto y y bueno, a través de este conducto le pido que me disculpe y que me dé una oportunidad para para seguir haciendo las cosas bien”. enfatizó.