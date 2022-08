Chetumal, 17 de agosto 2022.- Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, descartó que esté en riesgo el próximo ciclo escolar con un presunto paro de maestros que no fueron cambiados a zonas donde querían, pues para empezar los movimientos se hacen a nivel federal y son unos cuantos los inconformes.

“Desde 2015, los cambios de adscripción y readscripción son procesos federales y se dan de acuerdo con una normatividad que hay que cumplir”, subrayó.

La funcionaria explicó que los cambios de adscripción son un derecho de movilidad prácticamente libre con algunas normas, como si es de nuevo ingreso tiene que esperar dos años, etcétera.

En el caso de cambios de readscripción son aquellos profesores que concursaron para ser director y al tener ese cargo por primera vez tienen que ir a la escuela donde haya necesidad, no donde exista el espacio libremente.

“Estos espacios que llaman libres son de honorarios, donde no hay plazas, de modo que no se pueden ofrecer algo donde no hay. Por ejemplo, una escuela de 10 grupos en Cancún necesita un director, una de cuatro en Chetumal o en una comunidad, lo necesita, pero nos hace más falta donde hay más alumnos”, indicó.

Para el próximo ciclo escolar precisó que hubo más de 1,500 movimientos y los que dicen ser afectados son menos de 30 profesores que tienen doble plaza y la quieren tener en la misma escuela.

La funcionaria dijo que reclaman espacios en el centro y sur donde no hay una necesidad sentida, sino en el norte, y reiteró que no son espacios con una plaza. A veces a un director o un maestro se le comisiona, es decir, con su mismo sueldo sin plaza para desempeñar esa función.

Rechazó versiones de que hay lugares que la SEP está separando e insistió que son los que se refirió de espacios de honorarios.

“Desde 2015 los espacios los controla la nómina federalizada y la Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros). No podemos guardar nada, a diferencia de años anteriores en que los espacios se negociaban”, subrayó.

“Me van a señalar un espacio en Palmar, pero es de honorarios, no existe la plaza, no son lugares legítimos”, dijo y recalcó que, a diferencia de Yucatán y Campeche, que tiene dos nóminas estatal y federal, en Quintana Roo sólo hay esta última.

También expresó que cuando se interpone el recurso de impugnar, están obligados a presentar de manera transparente, cuáles son las alternativas que tienen, hasta donde se pueden mover. (Infoqroo)