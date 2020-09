Cancún, 25 de septiembre.- La titular de la Secretaría de Educación, Ana Isabel Vásquez Jiménez, adelantó que se publicará en el Periódico Oficial el plan de regreso seguro a las aulas en Quintana Roo, aunque aún no hay fecha de retorno.

“Tenemos que ir planeando, ya sea para octubre, noviembre, diciembre o enero, cómo vamos a regresar; nuestro plan no establece fecha pero sí considera un retorno paulatino y escalonado, es decir, no podemos volver en la normalidad a la que estábamos acostumbrados, sino por pequeños grupos, por aulas, por espacios de horas”, señaló.

En entrevista para el noticiero matutino Origen, la funcionaria manifestó que la situación ha sido muy complicada en la impartición de clases en línea, no solo para los alumnos y padres de familia, sino también para los maestros quienes “trabajan el triple aunque no se vea”.

Sin embargo, continuó, en este momento aún no podemos afirmar si vamos a regresar pronto aun cuando el semáforo pudiera estar en verde.

En ese sentido, dijo, la decisión no depende del sector educativo, sino del comportamiento de toda la población y del sector salud, “que evalúa con criterios científicos las implicaciones que tendría el regreso a las aulas porque mover a un niño es mover a una familia, entonces eso duplica el movimiento poblacional, así que, hasta que estemos listos”.

Por lo pronto, subrayó, “debemos continuar; la insistencia es no abandonar las escuelas públicas o privadas”.

Afirmó que hay un gran esfuerzo de todos los maestros por estar cercanos a sus jóvenes, a sus niños, pero hay que guardar la calma.

“Está sucediendo en todo el mundo, sí hemos perdido la oportunidad de fortalecer los conocimientos y nos vamos a enfrentar a varios años de lucha contra el rezago educativo, pero debemos ser pacientes y trabajar para recuperarnos como estado, como país y como humanidad”.

Asimismo, aclaró, la indicación oficial es que “no hay exámenes en este momento, yo no puedo evaluar lo que no estoy dando. Lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo, pero no tenemos forma de realimentar hasta que no estemos frente a nuestros estudiantes”.

En las escuelas particulares pueden hacer algunas evaluaciones, mediciones, pero no estamos previendo que esto implique una calificación, aclaró.

Al final, prosiguió, “el examen es un mecanismo de atención de que lleguen todos a la clase, no se desconecten y manden sus evidencias para aplicar la calificación, pero hay que ser muy prudentes en este sentido porque no todos tienen acceso a los medios o una conectividad infalible, incluyendo a los maestros”.

Finalmente, dio a conocer que ayer se emitió una convocatoria, dirigida a los profesores, para las mejores prácticas y el reconocimiento “a quienes han hecho una labor extraordinaria durante esta crisis. En este concurso haremos la entrega de una computadora”.