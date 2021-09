Cancún, 6 de septiembre.- Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, informó que prácticamente todos los colaboradores cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19, lo cual garantiza que el sector hotelero es seguro para los turistas.

Para tranquilidad de los visitantes y la población quintanarroense, señaló que la vacunación entre los colaboradores del sector turístico especialmente el hotelero, lleva un gran avance.

“La mayoría de los trabajadores del sector turístico están en el rango de 18 a 49 años de edad y podemos hablar que al menos todos tienen una dosis aplicada. De 50 a 60 cuentan con las dos vacunas, al igual que de 40 a 49”, abundó. “Podemos decir que el 70 por ciento ya tiene el esquema completo de vacunación y el restante 30 le falta una vacuna”, añadió.

Entrevistado en el marco de la presentación de la campaña We want you here! “Te queremos aquí”, el dirigente hotelero manifestó que son pocas las personas que no se vacunaron y tampoco ha sido motivo de despido.

“Son mínimos los casos y tampoco es algo oficial de que haya represalias como no contratarlas a estas personas que por algún motivo no se pudieron vacunar, aunque se hace conciencia de la importancia de protegerse y a su familia al ser vacunados”, añadió.

También manifestó que el transporte público es el sitio donde se da el mayor número de contagios para este segmento de trabajadores. (Infoqroo)