CANCÚN, 31 de julio.— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aspira a fortalecer la democracia, sin dar lugar a una dictadura.

En un breve discurso en el acto con el que arrancaron cuatro obras de infraestructura vial para Cancún, en las que se invertirán más de $7,260 millones de pesos, López Obrador dijo también que dijo aunque no le guste a sus adversarios, seguirá perseverando en la política de “abrazos no balazos”.

Ante el gobernador Carlos Joaquín González y la gobernadora electa Mara Lezama Espinosa, el mandatario mexicano recordó que a su gobierno le restan dos años y que durante ese tiempo no le fallará a los mexicanos.

“Vamos a hacer mucho más en estos dos años. Quiero que cuando termine haya más igualdad, que no haya pobreza en nuestro país”, dijo el Presidente que ha sido señalado de aumentar la pobreza entre los mexicanos.

También puede interesarte: Supervisa AMLO arranque de obras en Cancún

Dijo que seguirá impulsando sus programas sociales, que continuará la búsqueda de personas desaparecidas respetando los derechos humanos, sin reprimir a la población.

“Tenemos que lograr paz y tranquilidad y la paz es fruto de la justicia y eso es lo que vamos a seguir aplicando”, subrayó.

“No les gusta a nuestros adversarios, pero soy un poco perseverante y lo voy a seguir diciendo: abrazos, no balazos”, enfatizó.

López Obrador dijo que justicia significa atender a la gente más necesitada; a los jóvenes para que no se vean obligados a tomar conductas anti sociales”, agregó.

“No es fácil, pero tenemos muchas convicciones. Vamos a seguir actuando con rectitud y honestidad, garantizando las libertades, porque aspiramos a fortalecer nuestro sistema democrático. No vamos nunca a permitir una dictadura”, subrayó.