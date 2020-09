Quintana Roo a 1 de septiembre de 2020.- Luego de que Andrés Manuel López Obrador emitiera el informe su segundo año de gobierno podemos resumir que fue “muy mal mensaje. Para el momento que vive México, un mensaje que le hace daño al país. Fue un evento más de sus conferencias mañaneras con un profundo desprecio por los ciudadanos y por asomar el menor intento de autocrítica. La frase que lo sintetiza es “México en su peor momento, tiene su mejor gobierno”, señalo Candy Ayuso Achach presidenta del CDE del PRI en Quintana Roo.

Aseguró que sobre el tema de salud y las acciones contra el coronavirus, el informe refleja que AMLO “está viviendo otra realidad, me da la impresión que no la entiende”. Es incluso grosero que no se haga ninguna referencia a los más de 64,000 mexicanos fallecidos por esta tragedia de salud”

Es muy preocupante que el Presidente establezca que sus principales logros en dos años sean el combate a la corrupción, el elevar a rango constitucional los derechos sociales y el manejo de la pandemia, los tres con grandes interrogantes. López Obrador privilegió “las dádivas de subsistencia y sus proyectos ideológicos, que el impulso a la inversión productiva y la protección del empleo. Dejó desamparado al sector productivo y profundizó la incertidumbre entre los inversionistas”. Señaló Candy Ayuso