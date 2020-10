Cancún, 2 de octubre.— En los tiempos actuales una de las principales estrategias para el sector turístico no es promover los atractivos que ya se conocen, sino hacer que el visitante recobre la confianza en viajar, garantizarle que al destino donde pretenda acudir tenga todas las medidas y protocolos de sanidad e higiene, expresó Pablo Yanes, economista y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos de la UNAM.

En su intervención en las mesas virtuales para la Recuperación Responsable y Segura de la Ciudad de México, manifestó que la promoción debe estar enfocada en atender la confianza.

“Ahora no hay necesidad de promover los atractivos que se tienen, el elemento central a vencer es el tema de la seguridad y confianza, ahí es donde debemos dirigir el esfuerzo”, insistió.

El también jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) manifestó que es importante construir confianza, darle un seguimiento y crear una cultura de la precaución, pero no del pánico.

“El pánico y el miedo, son enemigos de la racionalidad, inteligencia, de la toma de decisiones adecuadas, esto no quiere decir, que no hay una cultura de precaución, pero insisto, no debemos dejarnos gobernar por el temor”, añadió.

“Debemos recuperar el sentido de confianza e insistir en todo lo que tenga que ver con seguridad”, abundó.