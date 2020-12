El Centro de Rehabilitación Integral de Cozumel (CRIC), seguirá sin prestar atención, de manera aún indefinida, a la población cozumeleña, porque el semáforo sanitario aún se lo impide, dijo su director, Rafael Irigoyen Belan.

El directivo dijo que aún carecen de una fecha de reapertura, derivado de la contingencia sanitaria, por lo que deben mantener sus puertas cerradas.

En este sentido, explicó que no pueden recibir personas, debido al color amarillo del semáforo epidemiológico, por lo que no pretenden reactivar este servicio, para no exponer la salud de las personas con capacidades diferentes y en general a quien necesite alguna terapia.

“Estimamos que para el mes de enero o febrero del próximo año podamos retomar las actividades, siempre y cuando las condiciones de salud mejoren, ya que lo primordial es la salud de cada uno de los pacientes” aseguró.

Irigoyen Belan reconoció que decenas de personas acudían a diario a este Centro de Rehabilitación, pero debido a la pandemia tuvieron que suspender toda actividad, por lo que dieron algunas recomendaciones a distancia, para no poner en riesgo su íntegra recuperación.