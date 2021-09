Cancún, 14 de septiembre.- Flor Ruiz Cosío, secretaria General del Ayuntamiento, dijo que no hay ninguna denuncia formal directa contra César Escamilla Pacheco, director de la Policía Turística, a quien taxistas lo señalan de presuntos actos de corrupción, aunque para aclarar cualquier situación se lleva al cabo una investigación.

Al acudir esta tarde en el kilómetro cero de la avenida Kukulcán para hablar con los taxistas y conocer sus peticiones, señaló que no se puede separar de su cargo a un funcionario con el sólo hecho decir que es corrupto, que recibe dinero, es necesario aportar pruebas, y en este caso. nadie lo ha hecho.

En ese sentido, abundó que los propios taxistas no han presentado pruebas que den indicios para separar del cargo al funcionario, y lo único que tienen “es lo que hemos visto en las redes sociales o en las pancartas durante las manifestaciones”.

“Si tuviéramos indicios sólidos de que este recibiendo dinero o que venga alguna persona y diga que él le entregó determinada cantidad, entonces se le separa del cargo, mientras se investiga. En tanto, no recibamos pruebas seguiremos con las investigaciones hasta agotar las instancias correspondientes”, señaló.

La funcionaria reiteró que nadie se ha acercado, ni a la Fiscalía o la Contraloría a presentar una queja formal contra Escamilla Pacheco, y añadió que es Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, la dependencia que se hace cargo de la investigación.

“Aunque no tenemos ninguna denuncia formal, se abrió una investigación al respecto. En ocasiones anteriores cuando me reuní con los líderes sindicales de los taxistas se les pidió que interpongan una queja formal, pero a la fecha no lo han hecho”, abundó. (Infoqroo)