Cancún, 28 Junio.- El Director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Jorge Pérez Pérez, pidió respetar las medidas de sanidad y protocolos contra la COVID-19, y lamentó que mucha gente haga caso omiso a las indicaciones, incluso le tocó observar en estos días en Tulum y la Quinta Avenida en Playa del Carmen a muchas personas sin cubrebocas.

Luego de señalar que todos deben hacer su parte para que el transporte no sea vínculo de contagio, señaló que en Cozumel y Chetumal reforzaron las medidas ante el aumento de casos en esos lugares.

También señaló que mucha gente anda sin cubrebocas en Tulum y la Quintana Avenida, pese a que realizan perifoneo para recordar su uso obligatorio, junto con otras medidas

“Esta labor es realizada en todo el estado, y en especial en zonas turísticas en los idiomas inglés, español, italiano, francés y maya”, añadió al ser entrevistado por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

El funcionario hizo una serie de recomendaciones a la hora de acceder al transporte público, como no beber ni comer en las unidades, tampoco gritar, pedir al operador no escuchar música a todo volumen, evitar tocar en lo posible las superficies, procurar dar exacto el importe del pasaje para evitar el intercambio de manos, usar gel anticaterial y no quitarse el cubrebocas.

“Es importante que, si ven que la unidad que supera la capacidad de personas, no la aborden y reportarla de inmediato”, añadió.

Entre las acciones realizadas de enero a junio, mencionó la inspección de 31 mil vehículos, la instalación de mil 171 filtros, 13 mil desinfecciones de unidades y la aplicación de 600 infracciones, de las cuales 170 fueron por cuestiones sanitarias, como sobrecupo y no usar cubrebocas, y las multas van de dos mil 330 a 13 mil 443 pesos.

Para llevar a cabo los operativos, manifestó que el Imoveqroo cuenta con 35 inspectores, y ya tiene vehículos para tal labor. (Infoqroo)