CIUDAD DE MÉXICO, 29 de noviembre.— El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el 70% del tramo 5 del tren Maya se instalará sobre “una especie de viaducto”, para evitar afectar ríos subterráneos o cenotes.

El tramo cinco tiene aproximadamente 120 kilómetros y va de Cancún a Tulum.

En su conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que desde un principio, cuando se planteó que la vía del tren se instalara enmedio de la carretera, “queríamos que fuese por arriba, pero nos detuvieron”.

El presidente @lopezobrador_ informó que el 70% del #Tramo5 del @TrenMayaMX, de Cancún a Tulum, será un viaducto elevado para no afectar cenotes o ríos subterráneos. “Sólo 30% se está construyendo a ras de tierra, con terraplén. No se afecta en nada la naturaleza de la zona”. pic.twitter.com/D9SEgJILOW — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 29, 2022



“¿Todo ese tramo irá por arriba”?, le preguntó un reportero.

“Sí. 70%, es una plataforma o un viaducto de concreto para librar todos los ríos subterráneos, cenotes. Sólo 30% se construirá a ras de tierra, con terraplén”, explicó.

“Que la gente sepa que no se afecta en nada ríos subterráneos ni cenotes”, afirmó.

Asimismo, López Obrador informó que su gobierno llegó a un acuerdo con Grupo México sobre el contrato para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

“Ya se resolvió lo de ese tramo. Se tuvo que suspender el contrato y estamos llegando a un acuerdo con la empresa que tenía la obra”, dijo en la ‘mañanera’.

La semana pasada, el mandatario dijo que Grupo México había llegado a un acuerdo luego de haber concluido su contrato de manera anticipada por, dijo, no cumplir con la construcción del tramo que va de Playa del Carmen a Tulum.

Sin embargo, Grupo México aclaró después que el motivo de la terminación del contrato fue el plazo dado por el Gobierno federal para concluirlo.

“Se debió a la imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio de 2023. Se evitó incurrir en un incumplimiento derivado de nuevas fechas de entregas solicitadas”, explicó en un comunicado.

Reforma dio a conocer el lunes pasado que Grupo México presentó una segunda demanda contra el Gobierno por cancelar su contrato el 8 de julio y otorgarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El consorcio conformado por Grupo México y Acciona Infraestructuras, a quienes se les habían otorgado los contratos originalmente, entregaron los trabajados ejecutados hasta el 15 de julio por los que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ofreció pagar 37.9 millones de pesos, según información obtenida por el diario.

Sobre el acuerdo con Grupo México, López Obrador dijo que la empresa accedió a que haya una ‘tercería’, en este caso, un grupo de ingenieros militares quienes decidirán cuánto es lo que Grupo México debe recibir como finiquito por su trabajo en el Tramo 5.

“Me entero por el Reforma que ya nos había demandado Grupo México. Entonces le pregunté al secretario de Gobernación, porque él fue el que me dijo que no había ningún problema. Le digo ‘pues no es como te dijeron’ y ya volvió a hablar y que sí aceptan el acuerdo”, explicó.

De acuerdo con el presidente López Obrador, el Tren Maya será inaugurado en diciembre de 2023.