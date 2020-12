Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud de Quintana Roo, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a no confiarse porque ya se tiene la vacuna y no bajar la guardia ante la covid-19, e insistió en seguir con los protocolos y medidas de sanidad e higiene, pues es la mejor manera de evitar más contagios.

En un video de los Servicios Estatales de Salud, que circula en las redes sociales, la funcionaria recordó que en Quintana Roo se han acumulado más de dos mil personas muertas por la covid-19, desde que empezó la pandemia, y aunque ya se tienen vacunas no debemos de confiar, pues eso podría poner el riesgo la vida.

“Escuchamos que ya se tiene la vacuna, pero no debemos confiarnos, pues no es una solución definitiva. No debemos sustituir las medidas de higiene, además pasarán muchos meses del 2021 para que toda la población pueda ser vacunada”, enfatizó.

En ese sentido, subrayó que, como está la situación actual con la pandemia, este diciembre no es momento de hacer fiesta.

“Pensar sólo en ti hará que la pandemia nos golpee más fuerte. Las personas con diabetes, obesidad, hipertensión y los adultos mayores tienen un alto riesgo de enfermar gravemente y morir”, señaló.

La Dra. Aguirre Crespo enfatizó que hasta el momento la prevención de la covid-19 depende del uso adecuado del cubrebocas, de respetar la sana distancia, del lavado frecuente de manos y evitar lugares cerrados y concurridos, así como de no hacer reuniones.

Fuente: Galu Comunicación