CANCÚN, 9 de enero.- El impacto continuo de COVID-19 fue tan severo que la empresa propietaria de la agencia Travel Impressions México decidió terminar actividad comercial del negocio en el país, luego de 45 años de operaciones.

En un comunicado que envío a las empresas hoteleras con las que tiene negocios, la empresa dio a conocer que continuará operando todas las reservaciones existentes con salidas hasta la fecha de cierre definitivo programado para el 30 de septiembre de 2021.

Precisó que por tal motivo no podremos aceptar nuevas reservaciones a partir de esta fecha.

“Travel Impressions México ha tenido muchos éxitos, respeto y reconocimiento en sus más de 45 años de historia, trabajando junto a nuestros clientes. Sin embargo, el impacto continuo de COVID-19 ha sido tan severo que se tomó la difícil decisión de cesar la actividad comercial del negocio en México. Tengan la seguridad que durante este proceso honraremos nuestros compromisos y nos aseguraremos de llevar a cabo un cierre gradual de nuestra empresa de manera ordenada durante los próximos 9 meses”, precisó la empresa en su comunicado.

Asimismo, subrayó que si bien este es un momento desafiante para el equipo de Travel Impressions México, mantiene su compromiso de ofrecer, durante el periodo de cierre, el servicio y el apoyo de calidad “que nos ha distinguido en estos años”.

De igual manera, anunció que para completar este proceso, llevará a cabo diferentes medidas que incluyen al personal de a servicio y horarios de atención

También se indicó que el equipo de líderes permanecerá en la empresa hasta el 31 de marzo de 2021 y estará disponible para responder cualquier consulta, mientras que un equipo de Cali Center, Operaciones y Finanzas continuará laborando hasta el 30 de septiembre para dar seguimiento a todas las reservaciones existentes.

La empresa anunció que el horario de servicio durante este periodo será de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., que a partir del 6 de enero no se aceptarán nuevas reservaciones, que las que se tienen con salidas hasta el 30 de septiembre de 2021 serán operadas de manera habitual

Además, se refirió que todas las reservaciones con salidas a partir del 1 de octubre de 2021 no serán operadas por ellos, que contactarán a los agentes de viajes con reservaciones con fechas de salida a partir del 1 de octubre de 2021, para cancelar o transferir las reservaciones, dependiendo del tipo de producto y los requerimientos de viaje

Finalmente, se explicó que desde el 6 de enero, los clientes no podrán realizar nuevas reservaciones en los sistemas de la empresa, que podrán contactarlos por teléfono o correo electrónico para resolver sus dudas sobre sus reservaciones actuales.

“Queremos agradecer a nuestros valiosos clientes por su apoyo durante todo este tiempo. Mientras el viaje de Travel Impressions México está llegando a su fin, esperamos que todos nuestros socios de negocios sobrepasen esta crisis y disfruten de un futuro muy próspero”, concluye el comunicado al que se tuvo acceso.

Travel Impressions México forma parte del corporativo estadouidense turístico Apple Leisure Group (ALG), propiedad del empresario Alejandro Zozaya, uno de los inversionistas turísticos más importantes del sector.

Se trata de una marca que es dueña de varias firmas como la agencia mayorista Beachbound que a su vez agrupa otras marcas, Southwest Vacations, Travel Impresions United Vacations, Funjet a Mark Travel, Blue Sky Tours Hawaii, CheapCaribbean.com, Funway, y Apple Vacations, esta última de las más reconocidas.