CIUDAD DE MÉXICO, 16 de junio.— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno presentará una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante tribunales internacionales en contra de la empresa estadounidense Vulcan Materials por ocasionar un desastre ecológico en Playa del Carmen, además de que adelantó que estudia que se presente una notificación a las bolsas de valores en donde cotice la empresa.

“Ya se tomó la decisión de cancelar por completo la obra, y así como ellos acudieron a tribunales internacionales, nosotros vamos a acudir a la ONU y a tribunales internacionales. No dejamos, no cancelamos la posibilidad del acuerdo, pero mientras estemos en el gobierno, apegados a la legalidad, no vamos permitir que se extraiga material de construcción de Calica”.

“A lo mejor están pensando ellos que ya va a terminar el gobierno y que van a reiniciar sus labores, pero vamos hacer denuncias en la ONU, porque incluso, estoy pensando también hacer una notificación a las bolsas de valores donde cotiza la empresa, porque todos tenemos que cuidar el medio ambiente de verdad no estos ambientalistas falsos”, señaló.

En Palacio Nacional, y al preguntarle la fecha en que presentará esta denuncia, el Mandatario federal señaló que aún no se tiene una fecha exacta pues se está juntando toda la documentación para fundar la denuncia.

Sin embargo, señaló que que no se descarta la posibilidad de un acuerdo para que la empresa deje de sacar materiales para construcción y que utilice esos terrenos en proyectos turísticos o en su caso, indicó, el gobierno federal planteó que su gobierno podría comprarles estos terrenos tras un avaluó y declararlas como Reserva Natural Protegida con el uso de algunas zonas con propósitos turísticos.

“Estamos trabajando, se está haciendo toda la documentación para fundar (las denuncias). Entonces no cerramos la posibilidad del acuerdo, si ellos dicen “vamos a que utilicemos las tierras para propósitos turísticos sin afectar el medio ambiente” y también “queremos tenerla para utilizar el puerto”, estamos en lo mismo.

“Es más, les planteamos, les compramos lo que tienen, hacemos un avalúo y les compramos y ya nosotros vemos si declaramos Reserva Natural Protegida con el uso de algunas zonas con propósitos turísticos, pero no podemos de ninguna manera permitir que se siga destruyendo el medio ambiente”, indicó.