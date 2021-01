Cancún, 20 de enero.— En lo que definió como “un acto de congruencia entre lo que digo y hago”, Reyna Arely Durán Ovando, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional por el V Distrito, con cabecera en Cancún, anunció su salida de la bancada de Morena en la XVI Legislatura para volverse diputada independiente.

“Hoy quiero compartir con ustedes una noticia que es de las que no me gusta dar”, señala la ex regidora de Benito Juárez en un mensaje subido a sus redes sociales, quien en la misma páginas de Facebook se define aún como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Lagislatura, cargo que dejó de desempeñar hace tres meses.

En su breve mensaje, con hay faltas de ortografía y errores de sintaxis, argumenta que tomó esa decisión “debido a las faltas graves al estatuto de Morena y que Morena hoy a (sic) dejado de ser eso porque lo que luchamos”.

“Me volveré diputada sin partido y así, desde mi trinchera, seguiré apoyando al presidente de la República, pero sobre todo a las y los ciudadanos de Quintana Roo”.

El texto está acompañado de una fotografía en la que exhibe su renuncia a la bancada de Morena, dirigida a los diputados Luis Fernando Chávez Zepeda, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, y a Gustavo Miranda García, presidente de la Jugocopo.

Todavía hace unos días, en otra de sus páginas de Facebook, señaló que “muchos pueden hablar, yo puedo afirmar…. mi lucha, la lucha de AMLO es legítima”.

Y apuntó también: “Ahora veo tantas fotos de tantos con el presi, pero todas son de dos años cuando mucho para acá, a todos ellos los reto a que suban una foto cuando Morena no era lo que hoy es…”.