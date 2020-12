Vienen dos semanas en las que se generarán muchos residuos, pero hay confianza en que, con la suma de esfuerzo de todos, se pasará una Navidad y Año Nuevo con una ciudad limpia, libre de basura, expresó Heraclio Morales Ponce, encargado del Despacho de la Dirección de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol).

El funcionario se dijo confiado en que con el esquema implementado, cuya vigencia se terminará el último día del año, y el nuevo proveedor del servicio poco a poco la ciudad estará limpia, aunque insistió en la importancia de que todos traten de comenzar a generar en la medida de sus posibilidades menos basura, la separes y se cumpla con sacarla en los días y horarios establecidos.

Entrevistado en el noticiero RCA, enfatizó que es igualmente importante no mezclar la basura vegetal con los residuos sólidos, pues cada una tiene una disposición final y es atendida por instancias distintas.

“Hay que ser un poco más empáticos, no es por capricho que no se la quieran llevar. La basura vegetal se atiende por medio de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. No faltarán quienes, en su afán de que se la lleven, embolsen la basura vegetal y encima la cubren con demás desperdicios, pero a la hora de que sea comprimida, las ramas podrían dañar los mecanismos y sacar de circulación el camión mientras es reparado”, explicó.

Morales Ponce insistió en separar la basura en casa e invitó a sumarse al programa de reciclado, con el cual trabajan actualmente en 100 sitios con doble objetivo: volver a reutilizar las cosas y disminuir la carga de desperdicios que llegan al relleno sanitario.

Con la implementación del nuevo esquema de limpieza, el funcionario indicó que para que sea un éxito es necesario que la ciudadanía ubique bien en cuál de las seis zonas de recolección se ubica su domicilio y, de acuerdo con eso, consultar el horario y días en los que pasará el camión recolector.

“Hay que sacar el día que le corresponde la basura para no exponerla a la fauna callejera, que esté bien embolsada, y rociarla con agua y cloro. Al seguir estas recomendaciones ayudamos a que sea más eficiente la parte operativa de la recolección”, indicó.

En ese sentido, dijo que toda la información se puede encontrar en las páginas oficiales y en las redes sociales del Ayuntamiento y Siresol. También proporcionó el número telefónico 998-321-6106, en el cual se contesta cualquier duda por whatsapp.

